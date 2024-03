Argentina: un anarco-capitalista alla presidenza

Il 10 dicembre 2023 ha assunto la presidenza dell’Argentina un personaggio con caratteristiche messianiche associate alla estrema destra globale (alt-right e rightlight) e che, sebbene si proclami un ‘libertario’, ha come orizzonte l’anarco-capitalismo: Javier Milei del partito La libertà avanza. L’avvenimento suscita l’attenzione di ampi settori, con aspettative riposte sull’esito dell’esperimento. Da quando Milei ha assunto l’incarico, c’è stata un’attività politica vertiginosa, sia al potere che nei settori popolari, motivo per cui questo resoconto rimane provvisorio. Come premessa, è impossibile per noi immaginare che Milei possa portare avanti i postulati anarco-capitalistici di eliminazione dello Stato che lo hanno portato al potere. Capiamo che il suo discorso è mera demagogia populista per approfittare della crisi di rappresentanza dei partiti politici tradizionali che hanno portato alla perdita di potere d’acquisto dei salari e al conseguente aumento della povertà durante i due precedenti governi, cosa imperdonabile per l’ideologia peronista e per il cambiamento che l’alleanza PRO-UCR aveva proposto. Milei difende un sistema capitalista idealizzato, senza Stato, e incorre in contraddizioni permanenti; elogia l’iniziativa privata, ma ha ricoperto una posizione gerarchica in una società concessionaria statale – Aeropuertos Argentina 2000, parte del gruppo Eurnekián con influenza nel suo governo; detesta la casta politica che lo precede, ma ha nominato ministro dell’Economia Luis Caputo, che aveva criticato per essersi indebitato con il FMI durante il governo Macri (2015-2019).

Allo stesso tempo, ha nominato Patricia Bullrich, anch’essa funzionaria di quell’amministrazione e responsabile politica dell’omicidio di Santiago Maldonado e di Rafael Nahuel, come ministro della Sicurezza. Non sappiamo fino a che punto si spingerà il loro pragmatismo, ma capiamo che lo Stato non scomparirà, ma cercherà di smantellare ciò che resta dello stato sociale, come qualsiasi altro governo neoliberista, e con alte possibilità di sviluppare un forte autoritarismo. Milei ha ottenuto il 56% dei voti al secondo turno. Il suo nucleo convinto è piccolo e nuovo, con molti giovani attivi sui social network, ma ha ottenuto il sostegno della destra (PRO). Il nocciolo duro può essere del 30%. L’altro 26% potrebbe essere costituito da persone scontente del governo peronista, che sperano in qualcosa di nuovo e ignorano le politiche proposte. Va notato che circa il 25% della popolazione non è andata a votare. Alla luce di ciò, è in corso un dibattito su come rispondere alle prime politiche del governo. Il 44% che non lo ha votato sa che ci saranno crisi e scontri. I partiti, i sindacati e le organizzazioni sociali hanno una sufficiente capacità di mobilitazione e allo stesso tempo la contraddizione è che molti dei loro membri hanno votato per Milei e molti leader sindacali sono burocrati aziendali. Il dibattito si può riassumere in due posizioni: 1) aspettare che una parte dei propri elettori sia delusa e aumenti l’opposizione 2) combattere ora. Va aggiunto che il nuovo governo ha un’esplicita agenda repressiva e minaccia di attaccare qualsiasi tipo di protesta; ha l’appoggio delle forze di sicurezza e il vicepresidente rivendica l’ultima dittatura militare.

L’operato del governo e la situazione economica

Alla fine del precedente governo (10/12/2023) la disoccupazione era del 6,2%, ma il 42% delle persone aveva un lavoro senza registrazione o diritti. Allo stesso tempo, il 45% della popolazione ha stipendi al di sotto della soglia di povertà e l’inflazione nel 2023 si aggirava intorno al 210%. Il nuovo governo in un solo mese (dicembre 2023) ha registrato un’inflazione del 25,5%, a seguito della svalutazione della moneta (il peso) del 54%. Allo stesso tempo, ha abbassato il tasso di interesse bancario al di sotto dell’inflazione. Entrambe le misure hanno portato a un immediato deterioramento dei salari e a una liquefazione dei risparmi dei settori medi.

Il 20 dicembre il governo ha annunciato un decreto che modifica seicento leggi, simile a una riforma costituzionale. La magistratura l’ha tenuta in sospeso a causa della sua evidente incostituzionalità, così il governo ha presentato un disegno di legge simile al Congresso noto come “Legge Omnibus”. Entrambe le iniziative cercano di eliminare la partecipazione dello Stato all’economia privatizzando le aziende pubbliche; approfondire lo sfruttamento delle risorse naturali da parte delle multinazionali (petrolio, litio e altri minerali); la riduzione dei diritti di lavoro, di protesta e di riunione; privatizzare una riserva di un milione di dollari del sistema pensionistico, abrogare le leggi ambientali e tornare indietro in termini di sovranità. A tutto ciò si aggiungono il licenziamento dei dipendenti pubblici, la riduzione del budget per innumerevoli settori tra cui i lavori pubblici e l’assistenza sociale, e la totale deregolamentazione delle tariffe, dei prezzi dei beni di prima necessità e del mercato degli affitti. Ma i tentativi di un’utopia “minarchica” cominciano presto a scontrarsi con la loro stessa realtà capitalista. Mentre si proponeva demagogicamente la riduzione delle tasse, si alzavano i dazi sull’esportazione dei prodotti industriali, aprendo il mercato locale e rendendo possibile la distruzione della produzione nazionale. Mentre alcuni gruppi economici cercano di adattarsi acquistando le aziende che lo Stato cercherebbe di vendere, altri sono danneggiati dai dazi e hanno bisogno del mercato interno. A tutto questo, dobbiamo aggiungere un attore decisivo: il FMI. Durante il governo Macri (2015-2019), è stato preso il più grande prestito concesso dall’agenzia, in violazione dei suoi regolamenti e a favore di Trump a Macri. Il credito, attraverso espedienti finanziari, è sfuggito a conti privati nei paradisi fiscali. Il governo peronista (2019-2023) non ha ignorato il debito e ora è un enorme fardello per lo Stato, che è pagato dal popolo. Come è noto, il debito estero è un meccanismo che è stato utilizzato per molti decenni per imporre politiche che aggiustano lo stato sociale, polverizzano i salari, degradano la sanità, l’istruzione e i servizi pubblici e sottomettono l’economia alle multinazionali. Assistiamo quindi a una feroce politica di concentrazione della ricchezza che aggraverà la miseria e la disoccupazione. Lo inquadriamo all’interno del ciclo neoliberista che, con avanzamenti e battute d’arresto, è iniziato in Argentina poco prima della dittatura militare del 1976 e ora ha un nuovo obiettivo, che è quello di dollarizzare completamente l’economia. Simbolicamente, si basa su un’epopea che cerca di ricreare una vecchia storia della Nazione, eliminando le conquiste sociali del XX secolo, tornando al sogno oligarchico dell’Argentina come potenza agro-esportatrice ed erigendo individui isolati, ora attraversati dalla logica del capitale finanziario e dalla superficialità alienante dei social network.

Le prime lotte

Il 20 dicembre si è svolta la prima grande manifestazione di commemorazione delle rivolte del 2001, culmine di una crisi che dopo una feroce repressione ha spodestato il Presidente. È stata convocata dai partiti trotskisti che credono che la lotta debba iniziare immediatamente; il resto delle organizzazioni non ha partecipato, ma, al fine di costruire una resistenza comune, hanno fornito avvocati e osservatori per impedire che venisse repressa. Le 20.000 persone che hanno partecipato hanno dovuto rispettare un nuovo protocollo di sicurezza che includeva il divieto di bloccare la strada (esortando la manifestazione a circolare sul marciapiede) e sopportare continue minacce di ritirare gli aiuti sociali a coloro che si erano mobilitati. In serata, il governo ha annunciato il suddetto decreto. Immediatamente, in una scena simile a quell’alba del 2001, migliaia di persone sono scese spontaneamente in piazza in tutti i quartieri, producendo la più grande concentrazione davanti al Congresso Nazionale, sfidando il protocollo. Le confederazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero generale con mobilitazione per il 24/1. Lo sciopero è stato piccolo ed è durato dodici ore, ma c’è stata una grande manifestazione popolare. Il governo voleva che le strade non venissero bloccate, ma 1,5 milioni di persone sono scese in piazza in tutta l’Argentina ed è stato impossibile fermarle. D’altra parte, la legge Omnibus è stata sconfitta, a causa dell’incompetenza ufficiale all’interno del Congresso e della pressione popolare all’esterno, che ha scatenato una repressione molto violenta. Il governo ha reagito con la sua solita manovra di costruire il nemico e andare avanti direttamente con l’aggiustamento (ha lasciato che l’inflazione raggiungesse il 20% a gennaio e ha aumentato il trasporto pubblico del 400% il 9/2). Il malcontento generale sembra crescere, ma non c’è ancora una risposta commisurata all’urgenza della situazione. Si stima che l’aggiustamento comincerà a farsi sentire a marzo, quando gli aumenti dei servizi pubblici, della sanità e dell’istruzione avranno un impatto.

Il futuro

Iniziamo dicendo che il nostro reportage è provvisorio a causa del cambiamento delle condizioni. La nostra stesura è stata ritardata dal costante aggiornamento dei fatti e dalla partecipazione attiva ai movimenti che si svolgono nelle strade. Milei è attualmente di ritorno dal suo tour mistico in Israele, dove ha dichiarato l’intenzione di spostare l’ambasciata argentina a Gerusalemme, e in Italia, dove si è riconciliato con il Papa e ha incontrato Meloni, ribadendo i suoi legami con la destra. Il ministro della Sicurezza invierà un disegno di legge antimafia ispirato alla legislazione italiana, che a quanto ci risulta può essere utilizzato per perseguitare i dissidenti politici. Allo stesso tempo, si stanno facendo progressi in un’alleanza formale tra il governo e la vecchia destra, con la possibilità che l’ex presidente Macri, come Geppetto, prenda le redini del fantoccio Milei. Il grado di repressione e persecuzione che si raggiungerà sarà probabilmente proporzionale alla resistenza offerta: se c’è poca resistenza politica, sarà all’interno delle istituzioni, come la criminalità comune; se c’è resistenza, è probabile che la repressione aggirerà la legalità borghese e diventerà più simile a una dittatura o potrebbe rivelarsi incontenibile, rendendo impossibile l’escalation della violenza politica di stato.

Gli strumenti che abbiamo per opporci all’avanzata delle politiche di Milei sono quelli tradizionali: sciopero, mobilitazione e diffusione. Ma il lavoro fondamentale è permanente, si tratta di costruire spazi in cui vivere quotidianamente valori solidali, antigerarchici e assembleari; dove la formazione teorica è accompagnata da esperienze che contrastano con i valori capitalistici e ne contestano la costruzione di significato. Nella FLA sono importanti il gruppo di sostegno scolastico per i bambini, la rete dei consumi sostenibili e autogestiti, gli spazi del cinema e della lettura, la casa editrice, la biblioteca, attività che si sviluppano da molti anni e che sono un ponte con la comunità e i suoi bisogni sempre più urgenti. È inoltre indispensabile costruire legami con altri attori alla ricerca di un fronte di resistenza con cui immaginare e costruire una soluzione politica. Siamo molto attivi e anche se l’incertezza è grande, abbiamo una certezza, non possiamo stare fermi e la partecipazione in piazza è uno strumento che dobbiamo rafforzare.

clavelito_chino e P.M.P. della FLA, per Umanità Nova