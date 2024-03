Alessandria: invito a tutti i creativi e agli artisti

Partecipate alla 10° edizione della Rassegna multimediale d’arte e creatività

“I Senza Stato” 7-8-9 Giugno 2024

Ormai siamo al decimo anno di quest’appuntamento, quest’importante evento che si svolge tutti gli anni nel mese di giugno.

Questa iniziativa ha lo scopo di promuovere la creatività e l’espressione artistica interpretata come denuncia sociale.

L’evento è promosso dal Laboratorio Anarchico PerlaNera, ed è ospitato nei locali esterni ed interni della P e r l a N e r a, in via Tiziano Vecellio n.2. ad Alessandria

Pur essendo la rassegna promossa da una realtà specificatamente anarchica, per partecipare al meeting non è necessaria un’adesione totale al pensiero anarchico, è necessario essere antifascisti e rimanere nel tema trattato: “I Senza Stato”

Gli artisti e i creativi sono chiamati semplicemente a esporre, creare, esibire e condividere con cento flash le vite di chi è SENZA STATO per scelta e lotta contro lo stato. Gli anarchici e i ribelli in genere, però, oltre a questi, anzi principalmente, questo Meeting è dedicato a tutte quelle vite nascoste dei vilipesi, dei figli del lastrico, dei paria, dei reietti, in poche parole dei più poveri, Senza Stato non per scelta o per ideali ma semplicemente perché così gli è imposto dalla loro vita in questa società capitalista e mercificata.

Questo è il leitmotiv dell’iniziativa, una vetrina dove le opere, gli spettacoli teatrali, le performance, le canzoni e le poesie sono interamente dedicate a quell’umanità dei non privilegiati.

Appello a complici e affini

Invitiamo tutti quelli che vogliono partecipare a contattarci quanto prima, abbiamo il problema di organizzare i tempi e gli spazi visto che ragioni organizzative ci impongono di non assicurare la presenza di tutti quelli che si proporranno.

IN OGNI CASO NOI NON ACCETTIAMO (PER LE RAGIONI DETTE SOPRA) LE DOMANDE PER ADERIRE CHE CI ARRIVERANNO DOPO IL 18 APRILE, TERMINE ULTIMO.

Vi chiediamo inoltre di mostrarci anche via internet le opere o almeno di darci le misure, il testo o almeno il tema degli spettacoli teatrali e delle poesie, il tutto per darci la possibilità di organizzare gli spazi, i tempi e la grafica del manifesto.

LE ADESIONI CI DEVONO ARRIVARE PRIMA E NON OLTRE IL 18 APRILE.

Per contatti Tel 3474025324 Salvatore

Facebook: Laboratorio Anarchico PerlaNera

mail: lab.perlanera@libero.it

Nella Mia Ora di Libertà – X Edizione del Festival del canto anarchico popolare e d’autore

Anche quest’anno, come gli anni scorsi, l’ultimo giorno del meeting, domenica 9 Giugno, sarà interamente dedicato al canto anarchico, senza paletti rigidi sul piano espressivo, dove tutte le diverse sfaccettature del canto anarchico potranno esibirsi. In pratica si avvicenderanno sul palco musicisti con stili diversi, nella stessa giornata assisteremo a musica d’autore, canti popolari e di lotta (eseguiti da uno o più cantanti e anche da cori), musicisti rock , punk, hip-hop o d’altro genere, accomunati da testi o musiche che hanno un approccio anarchico in senso sociale.