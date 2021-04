Il 2 aprile 2021 ci ha lasciato dopo lunga malattia Enzo Ferraro. A Milano, metà anni Settanta, era stato militante di primo piano del Collegamento Lavoratori Libertari e di quello degli ospedalieri. Precedentemente, nel 1972, insieme ad Armando Buzzola, aveva organizzato le prime riunioni del Coordinamento Operai Anarchici che si tenevano al Ponte della Ghisolfa di P.le Lugano. Di Armando Buzzola (anche lui ci ha lasciato negli anni Settanta) vogliamo ricordare la lotta sulle barricate parigine del Maggio francese (1968) e due opuscoli da lui curati e autoprodotti a Milano nel 1972 come Edizioni Autogestione: il primo “Costruire l’Anarchia” di Mammolo Zamboni e il secondo su Carlo Cafiero.

Enzo Ferraro è sempre stato in prima fila nelle lotte in ospedale e nell’occupazione delle case e degli spazi sociali in via Conchetta 18 e Torricelli 19. Di Enzo vogliamo ricordare anche il contributo fondamentale alle lotte (vincenti) organizzate dai lavoratori ospedalieri milanesi insieme alla Comunità Nuova di Don Rigoldi per ottenere l’apertura degli ambulatori per i tossicodipendenti e la loro assistenza e ricovero.

Tra i suoi contributi teorici ricordiamo il libro I Bisogni del Bambino nel Quartiere: Ricerca e Autogestione come Risposta ai Problemi dell’Alienazione, Milano, Emme, 1976, scritto insieme a Stefania Orio e a Luisa Tarantola e la relazione “I padroni della salute” presentata, sempre insieme a Stefania Orio, la compagna della sua vita, al Convegno internazionale di studi sui “nuovi padroni” a Venezia nel 1978.

i/le compagn* che l’hanno conosciuto e lo ricordano con affetto