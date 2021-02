Bilancio n° 5-6

Bilancio n° 05-06 ENTRATE PAGAMENTO COPIE LIVORNO Federazione Anarchica Livornese € 155,00 ROMA Gruppo Anarchico "Carlo Cafiero" € 200,00 BERGAMO Spazio Underground € 100,00 BOLOGNA Edicola Aldini € 32,00 BOLOGNA Circolo Anarchico Berneri € 50,00 Totale € 537,00 ABBONAMENTI* DUBLINO D. Turcato (estero) € 90,00 DECIMOMANNU L. A. Murgia (pdf) € 25,00 STRAMBINO F. Tanzarella (cartaceo + gadget) € 65,00 GENOVA L. Omoboni (cartaceo + pdf + gadget) € 90,00 SARONNO M. Cella (pdf) a/m FAM € 25,00 SAVONA P. Rinaldi (pdf) € 25,00 SASSOFERRATO P. F. Corvino (pdf) € 25,00 LONGIANO R. Motta (pdf) € 25,00 ANCONA G. Giannini (cartaceo) € 55,00 CIVITAVECCHIA M. Luciani (cartaceo + gadget) € 65,00 MONTEVEGLIO P. Olivieri (semestrale) € 35,00 SESTO FIORENTINO G. Focardi (cartaceo) € 55,00 VILLANOVA SULL'ARDA R. Cattivelli (cartaceo + gadget) € 65,00 ROMA E. Calandri (cartaceo + gadget) € 65,00 USMATE VELATE F. Magni (cartaceo) € 55,00 TOLFA L. Angelini (cartaceo + gadget) € 65,00 ROMA F. Nunnari (pdf) € 25,00 MONTIRONE R. Ghisleri (semestrale) € 35,00 TAVAGNACCO D. Cimolino (pdf) € 25,00 VIAREGGIO G. Rocchiccioli (pdf) € 25,00 GROTTAGLIE R. Perrone (cartaceo + gadget) € 65,00 MILANO FLMUniti Milano (cartaceo) a/m FAM € 55,00 ISCHIA V. Italiano (pdf) € 25,00 MILANO F. Porcelli (pdf) a/m FAM € 25,00 MILANO F. Bernardini (pdf) € 25,00 CESENA M. Merloni (cartaceo + gadget) € 65,00 PIOMBINO A. Mannini (cartaceo + gadget) € 65,00 LIVORNO C. Gulli (pdf + gadget) a/m FAL € 35,00 ISEO P. Vedovato (cartaceo + gadget) € 65,00 BOLOGNA Walter e Tiziana (pdf) a/m Circolo Berneri € 25,00 BOLOGNA E. Bonfiglioli (pdf) a/m Circolo Berneri € 25,00 BOLOGNA S. Nicassio (cartaceo) a/m Circolo Berneri € 55,00 FIVIZZANO D. Nanti (pdf) € 25,00 UDINE M. De Agostini "ricordando Anacleto, Fulvio 'Gramsci', Matteo Biolcati e Laura di Cormano" € 25,00 BRENZONE SUL GARDA E. Vedovelli (cartaceo) € 55,00 Totale € 1.575,00 ABBONAMENTI SOSTENITORI PONTE CAFFARO C. Pelizzari € 80,00 LIVORNO A. Antonelli a/m FAL € 80,00 LIVORNO T. Antonelli a/m FAL € 80,00 LIVORNO S. Chiellini a/m FAL € 80,00 Totale € 320,00 SOTTOSCRIZIONI SASSOFERRATO P. F. Corvino € 5,00 MANNHEIM F. Deidda € 10,00 Totale € 15,00 PER LA VITA DEL SETTIMANALE* GENOVA L. Omoboni € 10,00 ROMA E. Calandri € 35,00 PRATO E. Frontaloni € 10,00 TAVAGNACCO D. Cimolino € 15,00 MILANO FLMUniti Milano a/m FAM € 45,00 ISCHIA V. Italiano € 75,00 MILANO F. Bernardini € 25,00 LIVORNO A. Antonelli a/m FAL € 20,00 LIVORNO T. Antonelli a/m FAL € 20,00 LIVORNO S. Chiellini a/m FAL € 20,00 LIVORNO C. Gulli a/m FAL € 15,00 LA SPEZIA S. Atzeni € 15,00 ROMA D. Squizzato € 10,00 ROMA G. Anello € 40,00 ROMA C. Ingrassia € 40,00 Totale € 395,00 TOTALE ENTRATE € 2.842,00 USCITE Stampa nn° 04-05 -€ 999,02 Spedizioni n°04-05 -€ 860,00 Etichette e materiale spedizioni n°04-05 -€ 140,00 Invio gadget -€ 9,00 Spese BancoPosta (gennaio) -€ 40,01 Spese PayPal (gennaio) -€ 35,16 Spese Tecniche -€ 14,99 TOTALE USCITE* -€ 2.098,18 saldo n°05-06 € 743,82 saldo precedente € 14.237,40 SALDO FINALE € 14.981,22 IN CASSA AL 13/02/2021 € 14.969,44 Da Pagare Stampa n°06 -€ 499,51 Spedizioni n°06 -€ 430,00 Etichette e materiale spedizioni n°06 -€ 70,00 Fattura TNT (27/01/2021) -€ 101,52 Testate Rosse nn°06-08 -€ 314,08 * L'abbonamento e la sottoscrizione di VENEZIA G. Brunetti erano "in ricordo di Giuseppe Brunetti dal figlio e dal nipote" ci scusiamo per la dimenticanza.

No related posts.