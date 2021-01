Continua la mobilitazione per Celestino

La FAI Reggiana ritiene importante dedicare una via o una piazza a celestino Caleffi, nonostante il Comune di Gualtieri continui a prendere tempo.

Scrivevamo già nel Novembre 2019 al Comune di Gualtieri per dare un riconoscimento a Celestino Caleffi essendo stato un grande personaggio del paese. Siamo convinti che, al di là della sua militanza anarchica, abbia rappresentato tanto per la storia della comunità, essendo stato il Presidente del CNL (Comitato Nazionale di Liberazione) di Gualtieri e il suo primo Sindaco del dopoguerra.

Nella sua lunga vita è sempre stato conosciuto e riconosciuto per la coerenza dei suoi ideali solidali e pacifisti, ad esempio restituendo le medaglie acquisite nella guerra d’Etiopia per dire un “no” definitivo a tutte le guerre.

La FAI Reggiana, assieme ai compagni della bassa reggiana e alla famiglia Caleffi, conferma il proprio impegno per raggiungere questo obiettivo che sta già trovando un forte riscontro nella comunità di Gualtieri. Per dare forza a questa iniziativa organizzeremo una manifestazione provinciale in Piazza a Gualtieri i primi di Marzo del 2021 per ricordare Giovanna Caleffi a 59 anni dalla sua scomparsa.

FAI – Federazione Anarchica Reggiana

Via Don Minzoni 1/d

Reggio Emilia 29/12/2020