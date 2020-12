Bilancio n° 38/2020

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

FORTE DEI MARMI G. Puliti € 4,00

Totale € 4,00

ABBONAMENTI

VILLA CORTESE R. Ermini (cartaceo) € 55,00

FORTE DEI MARMI G. Puliti (cartaceo) € 55,00

PISA R. Paolicchi (cartaceo) € 55,00

SAN ERACLIO FOLIGNO S. Viola (cartaceo + gadget) € 65,00

SAN MARTINO SICCOMARIO B. De Benedictis (cartaceo) € 55,00

GATTINARA C. Ottone (cartaceo + gadget) € 65,00

FARA GERA D’ADDA F. Conti (cartaceo) € 55,00

APRILIA A. Giovannelli (pdf) € 25,00

AYMAVILLES M. Dotta (cartaceo) € 55,00

BRINDISI A. Gagliani (cartaceo) € 55,00

CASTELFIORENTINO A. Latini (cartaceo + gadget) € 65,00

DOZZA DI ZOLDO F. Pra Mio (cartaceo + gadget) € 65,00

TARANTO C. Giannuzzi (cartaceo + gadget) € 65,00

TRENTO A. Bombardelli (pdf) € 25,00

SAN GIOVANNI IN PERSICETO S. Montanari (cartaceo) € 55,00

FERRARA F. Vella (cartaceo) € 55,00

LUCCA L. Landi (cartaceo) € 55,00

QUERCETA I. Rossi (cartaceo) € 25,00

BENEVENTO B. Gallucci (cartaceo + gadget) € 65,00

GAETA A. Ciano (cartaceo) € 55,00

BOLOGNA C. Severi (cartaceo) € 55,00

TORINO P. Gorini (cartaceo) € 55,00

Totale € 1.180,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

MONTE SANTANGELO N. Piemontese € 80,00

AREZZO G. Sacchetti € 80,00

LIVORNO D. Antonelli € 80,00

VARESE M. Moreo € 80,00

AVEZZANO M. Lancillotti € 80,00

Totale € 400,00

SOTTOSCRIZIONI

MANNHEIM F. Deidda € 10,00

Totale € 10,00

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

MONTE SANTANGELO N. Piemontese € 20,00

PISA R. Paolicchi “Affinchè UN faccia sentire la sua voce” € 10,00

AYMAVILLES M. Dotta € 10,00

CASTELFIORENTINO A. Latini € 35,00

LIVORNO D. Antonelli € 20,00

TRENTO A. Bombardelli € 80,00

VARESE M. Moreo € 20,00

SAN GIOVANNI IN PERSICETO S. Montanari € 45,00

GAETA A. Ciano € 15,00

Totale € 255,00

TOTALE ENTRATE € 1.849,00

USCITE

Stampa n°37 -€ 499,51

Spedizioni n°37 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°37 -€ 70,00

Fattura TNT (28/10/2020) -€ 460,95

Spese BancoPosta -€ 25,57

Spese PayPal -€ 2,22

Spese tecniche -€ 14,99

TOTALE USCITE -€ 1.503,24

saldo n°38 € 345,76

saldo precedente € 1.570,63

SALDO FINALE € 1.916,39

IN CASSA AL 27/11/2020 € 2.819,73

Da Pagare

Stampa n°38 -€ 499,51

Spedizioni n°38 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°38 -€ 70,00

Testate Rosse nn°38-02 -€ 314,08

Fattura TNT (26/11/2020) -€ 418,06

Prestito da restituire a de* compagn* -€ 800,00