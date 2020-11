Bilancio n° 34/2020

Bilancio n° 34

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

SAVONA Gruppo Pietro Gori € 200,00

PISA Circolo Anarchico Vicolo de Tidi € 20,00

Totale € 220,00

ABBONAMENTI

ALGHERO C. Grosso (cartaceo) € 55,00

IMPERIA M. Bracco (pdf) € 25,00

SALA BOLOGNESE L. Collina (pdf) € 25,00

GRECIA G. D’Errico a/m FAM (pdf) € 25,00

MILANO H. Koyuncuer a/m FAM (pdf) € 25,00

MODENA V. Brino (semestrale) € 35,00

SERIATE M. Barbone (pdf) € 25,00

AVIANO M. Bravin (pdf) € 25,00

REGGIO EMILIA A/M FAI REGGIANA: A. Incerti (pdf) A. Zanni (0df) A. Piancastelli (pdf) A. Tondelli (pdf) A. Viappiani (cartaceo) ANPI Luzzara (cartaceo) A. Bertoldi (cataceo) Biosteria Ghirba (cartaceo) C. Simonacci (pdf) Centro e-learning di ateneo UNIMORE (cartaceo) C. Neri (pdf) E. Bartoli (cartaceo) E. Uberti (pdf) E. Zecchi (pdf) E. Fontanesi (pdf) E. Ragni (cartaceo) E. Bartoli (pdf) E. Bonini (pdf) F. Dolci (cartaceo) F. Ferretti (cartaceo) F. Marconi (pdf) F. Cefalota (cartaceo) f. Orlandelli (pdf) G. Nieri (pdf) G. Bigi (cartaceo) G. Ferrari (cartaceo) G. Valent (cartaceo) G. Caraffi (cartaceo) I. Bolognesi (cartaceo) J. Coppola (cartaceo) L. Rigazzi (pdf) M. Davoli (pdf) M. Montecchi (pdf) Ostello Ghiara (cartaceo) P. Tucci (cartaceo) R. Lusoli (pdf) R. Benevelli (pdf) S. Tofanetti (cartaceo) S. Toni (pdf) S. Cattani (pdf) S. Pigozzi (pdf) S. Braidi (pdf) S. Ruini (cartaceo) € 1.765,00

Totale € 2.005,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

MILANO F. Ponticelli a/m FAM € 80,00

MILANO Rosaria e Antonio a/m FAM € 80,00

REGGIO EMILIA G. Caleffi a/m Fai Reggiana € 80,00

Totale € 240,00

SOTTOSCRIZIONI

SERIATE M. Barbone € 5,00

MANNEHIM F. Deidda € 10,00

Totale € 15,00

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

ROMA G. Anello € 50,00

MILANO F. Ponticelli a/m FAM € 20,00

MILANO Rosaria e Antonio a/m FAM € 120,00

MONTELLA (AV)/REGGIO EMILIA Mascia e Remì € 55,00

REGGIO EMILIA ANPI Luzzara a/m Fai Reggiana € 5,00

REGGIO EMILIA F. Ferretti a/m Fai Reggiana € 5,00

Totale € 255,00

TOTALE ENTRATE € 2.735,00

USCITE

Stampa n°33 -€ 499,51

Spedizioni n°33 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°33 -€ 70,00

Spese BancoPosta -€ 24,82

Spese PayPal -€ 3,60

Testate Rosse nn°32-34 -€ 314,08

Fattura Poste/SDA (07/2019 – riconteggiata) -€ 175,25

Spese tecniche -€ 14,99

Spese Associazione Umanità Nova -€ 55,00

TOTALE USCITE -€ 1.587,25

saldo n°34 € 1.147,75

saldo precedente € 818,82

SALDO FINALE € 1.966,57

IN CASSA AL 06/11/2020 € 2.880,84

Da Pagare

Stampa n°34 -€ 499,51

Spedizioni n°34 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°34 -€ 70,00

Fattura TNT (28/09/2020) -€ 345,60

Fattura TNT (28/10/2020) -€ 460,95

Prestito da restituire a de* compagn* -€ 800,00