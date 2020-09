Osservatorio Infortuni sul lavoro Maggio – Agosto 2020

6 Maggio – Macerata – aggrediti due infermieri da un paziente in attesa di risposta tac, uno riporta una frattura dello sterno per il colpo subito, l’altro un morso al braccio.

7 maggio – recanati uomo di 68 anni cade da un olivo mentre esegue potature, elisoccorso

9 maggio – Jesi – sbalzato dal trattore in un maneggio 85enne lamenta dolori alla schiena e al collo senza riuscire a muovere gambe e mani

13 maggio – belvedere ostrense – incidente tra camion e monovolume, feriti entrambi

21 maggio – montecassiano – imprenditore di 40 anni di una ditta di impianti elettrici cade dal tetto di un capannone da 6 metri di altezza , gravissimo

29 maggio – urbino – agricoltore di 77 anni muore schiacciato sotto il trattore che si ribalta

8 giugno – jesi – all’ interno di un cantiere operaio 45enne si ferisce al polso con una mola

11 giugno – jesi – 72enne in un’ azienda di produzione di assi per motori elettrici, mentre stava lavorando davanti ad una pressa viene colpito al petto da una barra di ferro, riporta un serio trauma toracico

13 giugno – ancona- muore di covid dopo due mesi di terapia intensiva una inserviente-ausiliario di 60 anni senza malattie pregresse che svolgeva pulizie nelle camere e servizio lavanderia in una casa di riposo dell’hinterland anconetano

18 giugno – urbisaglia – operaio di una ditta esterna alla truck assistence cade da 5 metri di altezza battendo la testa mentre faceva manutenzione su una porta elisoccorso

4 luglio – cingoli – operaio di 53 anni del comune si taglia al volto con una motosega mentre faceva manutenzione al verde pubblico, elisoccorso

7 luglio – civitanova marche – A14 autotrasportatore finisce fuori strada e cappotta, l’autista elisoccorso riporta ferite lacero contuse con copiose perdite di sangue

10 luglio – montecarotto – autista di autobus di linea preso a testate e malmenato da un passeggero per il rifiuto di farlo salire senza mascherina, riporta ferite al volto

17 luglio – sterpeti di montefortino – operaio mentre smonta una tensostruttura viene colpito alla testa da alcuni componenti pesanti che poi lo avrebbero travolto

20 luglio – poggio san marcello – agricoltore muore schiacciato dal trattore che si ribalta

25 luglio – acquasanta – operaio di 55 anni muore precipitando con la pala meccanica da decine di metri in un dirupo in una cava di travertino

28 luglio – sassoferrato – tir si ribalta ferito il conducente

29 luglio – pesaro – operaio di 64 anni cade da 6 metri mentre si trovava sul tetto di un capannone elisoccorso

1 agosto – sassocorvaro – impiegato perde la vita nel tragitto per il lavoro in un incidente motociclistico

5 agosto – falconara marittima – operaio di 59 anni muore schiacciato da una gru che si ribalta

12 agosto – castelplanio – agricoltore viene sbalzato dal trattore e rotola in fondo all’oliveto, elisoccorso riporta varie fatture

21 agosto – ancona – a14 incidente tra mezzi pesanti e auto ferito il camionista e i passeggeri dell’auto