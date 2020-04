Bilancio anno 100 n° 12

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

Totale € 0,00

ABBONAMENTI

AVIGNON C. Lalauze (estero) € 90,00

VENEZIA F. Santin (cartaceo) € 55,00

BOLOGNA A. Senta (cartaceo) a/m Circolo Berneri € 55,00

BOLOGNA E. Bonfiglioli (cartaceo) a/m Circolo Berneri € 55,00

BOLOGNA W. Siri T. Montanari (pdf) a/m Circolo Berneri € 25,00

TORINO R. Capezio (semestrale) € 35,00

PASSIRANO A. Nava (cartaceo) € 55,00

SAN GIOVANNI IN PERSICETO R. Ritucci (pdf) € 25,00

TARANTO V. Chirico (cartaceo + gadget) € 65,00

BOVISIO MASCIAGO R. Seregni (pdf) € 25,00

NORTHAMPTON D. Marzeddu (pdf in regalo) € 25,00

SOLIGNANO D. Serventi (cartaceo) € 55,00

Totale € 565,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

CRESPANO DEL GRAPPA G. Pasqualotto € 80,00

BOLZANO G. Fidenti € 80,00

CASARZA LIGURE F. Milani € 80,00

LA SPEZIA P. Barsanti € 80,00

Totale € 320,00

SOTTOSCRIZIONI

SOLIGNANO D. Serventi € 5,00

TORRI DI SABINA F. Pesce € 5,00

Totale € 10,00

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

AVIGNON C. Lalauze € 410,00

CRESPANO DEL GRAPPA G. Pasqualotto € 20,00

NAPOLI C. Catanese € 50,00

SAN GIOVANNI IN PERSICETO R. Ritucci € 25,00

TARANTO V. Chirico € 35,00

VAL BREMBANA G. Maruzzelli € 50,00

Totale € 590,00

TOTALE ENTRATE € 1.485,00

USCITE

Stampa n°11 -€ 499,51

Spedizioni n°11 -€ 370,00

Etichette e materiale spedizioni n°11 -€ 70,00

Testate Rosse nn°11-13 -€ 314,08

Fedrigoni spa (carta) -€ 1.473,22

Spese Tecniche -€ 14,99

Spese BancoPosta -€ 24,48

Spese PayPal -€ 8,05

TOTALE USCITE -€ 2.774,33

saldo n°11 -€ 1.289,33

saldo precedente € 7.118,00

SALDO FINALE € 5.828,67

IN CASSA AL 03/04/2021 € 6.628,15

Da Pagare

Stampa n°11 -€ 499,51

Spedizioni n°11 -€ 370,00

Etichette e materiale spedizioni n°11 -€ 70,00

Fattura TNT (27/03/2020) -€ 590,00

Prestito da restituire a de* compagn* -€ 800,00