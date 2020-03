Bilancio n. 09

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

PADOVA A. Gilari Vendita Militante € 912,00

Totale € 912,00

ABBONAMENTI

CASTEL GANDOLFO G. Macchia (pdf) € 25,00

PADOVA M. Mavolo (cartaceo) € 55,00

CARPENEDOLO V. Pastori (cartaceo + gadget) € 65,00

BOLOGNA P. Trallo (cartaceo + gadget) € 65,00

LIVORNO A. Giachetti (cartaceo + gadget) € 65,00

S. LAZZARO DI SAVENA C. Benedetti (cartaceo + gadget) € 65,00

S. LAZZARO DI SAVENA G. Prestigio (pdf) € 25,00

COLOGNO AL SERIO I. Facheris (cartaceo + gadget) € 65,00

BORGIANO A. Trucano (abb. cartaceo sospeso già assegnato)* € 55,00

STOCCOLMA Bokhandeln INFo (estero) “in ricordo di Ennio Carbone” € 90,00

Totale € 575,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

Totale € 0,00

SOTTOSCRIZIONI

SCONOSCIUTA P. Ballauri € 3,00

Totale € 3,00

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

PALLERONE C. Catelani € 20,00

S. LAZZARO DI SAVENA C. Benedetti € 10,00

GATTINARA C. Ottone € 20,00

ROMA G. Anello € 30,00

ROMA P. Salera € 10,00

Totale € 90,00

TOTALE ENTRATE € 1.580,00

USCITE

Stampa n°08 -€ 499,51

Spedizioni n°08 -€ 370,00

Etichette e materiale spedizioni n°08 -€ 70,00

Spese BancoPosta -€ 3,04

Spese PayPal -€ 5,92

Testate Rosse nn°08-10 -€ 314,08

TOTALE USCITE -€ 1.262,55

saldo n°09 € 317,45

saldo precedente € 7.856,22

SALDO FINALE € 8.173,67

IN CASSA AL 14/03/2020 € 8.844,62

Da Pagare

Stampa n° 09 -€ 499,51

Spedizioni n°09 -€ 370,00

Etichette e materiale spedizioni n°09 -€ 70,00

Fattura TNT (26/02/2020) -€ 396,52

Prestito da restituire a de* compagn* -€ 800,00

* L’abbonamento – cartaceo o pdf – “sospeso” è un abbonamento pagato da un/una compagn* non per sé ma per chi non se lo può permettere.