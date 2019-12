Solidarietà agli abitanti della Torre della Cigna! No agli sgomberi!

Esprimiamo solidarietà e sostegno a coloro che vivono nella Torre della Cigna su cui è in atto una procedura di sgombero. Questa mattina eravamo con loro al presidio convocato da ASIA USB di fronte all’edificio, erano presenti oltre 200 persone tra abitanti delle occupazioni e solidali ad aspettare l’ufficiale giudiziario, un segnale forte e importante. Nell’edificio vivono ancora 52 nuclei familiari che solo attraverso l’occupazione hanno potuto avere un’abitazione, un bisogno primario altrimenti negato dal mercato immobiliare e dal sistema residenziale pubblico. I rapporti di proprietà pretenderebbero invece che gli edifici restassero abbandonati, che le case rimanessero vuote, che le strutture andassero in malora mentre ci sono persone senza casa.

Per questo lo sgombero della Torre della Cigna non è dovuto solo a ragioni di mercato. Non è solo la necessità della società proprietaria dell’immobile di vendere, ma è anche la volontà politica della Prefettura ad aver accelerato i tempi di sgombero. Una ulteriore dimostrazione di come il governo PD-M5S-LEU voglia affrontare il problema abitativo, buttando la gente per la strada pur di sostenere la proprietà.

È stato comunicato il rinvio al 31 gennaio dello sgombero con l’intervento della forza pubblica. Continuiamo a sostenere gli abitanti della Torre della Cigna e tutti coloro che vivono nelle occupazioni.

Collettivo Anarchico Libertario

Federazione Anarchica Livornese

12/12/19