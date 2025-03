1945-2025 Ottant’anni di attività del Gruppo Anarchico C.Cafiero FAI Roma. Appello alla solidarietà

La restaurazione del PFI (Partito di Fratelli d’Italia di G. Meloni) nell’amministrazione di Ater Roma, l’ente della Regione Lazio ( presidente F. Rocca del PFI), che gestisce una parte del patrimonio del Comune di Roma (ex iacp istituto autonomo case popolari), è definita ed è chiara la mutilazione attivata, quartiere per quartiere, compresa garbatella, dove si stanno chiudendo importanti servizi sanitari, associazioni, comitati e palestre popolari, circoli cercando di perseguire e cancellare le realtà del dissenso autorganizzate e autofinanziate.

Una pandemia totalitaria in cui si inserisce l’interruzione del procedimento per il contratto di locazione, un piano amministrativo già concordato per lo Spazio Anarchico 19 Luglio. L’interruzione ci risulta evidentemente discriminante poiché si sta cercando di trasformare un percorso amministrativo di ordinaria e comune gestione in un fittizio e straordinario problema di ordine pubblico. L’Ater infatti sta continuando a minacciare di sgomberare la nostra sede.

Lo Spazio anarchico 19 Luglio è un locale che abbiamo ripristinato nel 2012, dopo che era rimasto abbandonato per circa 25 anni, ed ora è attivo nel quartiere, a nostre spese, grazie al nostro lavoro volontario e tra le attività abbiamo creato l’archivio e una biblioteca popolare.

Il Gruppo Anarchico C. Cafiero Fai Roma è stato inaugurato nel 1945 una manciata di mesi dopo la liberazione dal nazifascismo, attivo e radicato nel quartiere di garbatella da ottant’anni.

Tra i fondatori troviamo perseguitati dal regime nazifascista che in continuità con la liberazione hanno proseguito la loro attività politica in una prospettiva libertaria.Per il Cafiero sono passate generazioni, nelle nostre sedi sono stati fondati gruppi, si sono riunite redazioni, organizzati convegni, congressi, la nostra presenza affonda qui le sue radici e nel quartiere di garbatella la tradizione antifascista è struttura della società.

Facciamo appello a tutte le realtà antifasciste associazioni, gruppi, individualità, comitati, giornalisti, sindacati, accademici, artisti, registi, attori nazionali, internazionali a sottoscrivere questo appello e a scrivere messaggi di solidarietà pubblici (nelle lingue del paese di origine) facendoli circolare nei propri canali mediatici, se possibile, e/o inviarle al nostro indirizzo:

cafierofairoma@inventati.org

Gruppo Anarchico C.Cafiero FAI Roma

www.cafierofairoma.wordpress.com