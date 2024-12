Niente panico, organizzati! Come affrontare il secondo mandato di Donald Trump.

1. Non c’è altra scelta che combattere

La “scelta” di questa elezione, come tutte le elezioni, non ci ha dato alcuna scelta: da una parte un programma di reazione aperta e dall’altra un genocidio dalla faccia amichevole. Tuttavia, una vittoria di Trump era tutt’altro che inevitabile.

Di fronte all’opportunità di rivedere la propria piattaforma, il Partito Democratico ha invece scambiato una controfigura con un’altra senza alcun cambiamento significativo di posizione. Ciò è stato più evidente nella volontà di Biden e poi di Harris di sacrificare i voti dei musulmani e degli arabi americani rifiutandosi di rallentare – per non parlare di fermare – il sostegno degli Stati Uniti alle guerre genocide di Israele a Gaza e in Libano.

Ma hanno prevalso anche altri fattori, tra cui l’incapacità dei Democratici di articolare qualcosa che assomigliasse a un piano per affrontare l’aggravarsi delle crisi legate all’aumento dei prezzi dovuto alla fame di profitto, al costo della vita, alla casa, all’autonomia dei corpi o all’assistenza sanitaria.

Ora è impossibile sostenere che Trump sia un’aberrazione. È americano come la torta di mele, un prodotto del sistema di dominio che struttura la nostra società. Se vogliamo affrontare una seconda amministrazione Trump, dobbiamo anche affrontare questo sistema di dominio, un compito che richiederà organizzazione, coraggio e impegno.

Quindi eccoci qui. Mentre potresti provare paura, rabbia e disperazione questo non è il momento per fare marcia indietro. È il momento di farsi avanti.

2. In strada

Manifestazioni di massa e proteste svolgono un ruolo importante nel sollevare il morale, creando un senso di scopo condiviso e mostrando pubblicamente la potenziale forza dei movimenti organizzati. Sono particolarmente importanti nei momenti immediatamente successivi a una crisi o a un grande evento, come quello che stiamo vivendo in questo momento.

Ma le manifestazioni non saranno sufficienti. Per decenni abbiamo visto il limite delle marce di protesta di massa. Sebbene simbolicamente potenti, non riescono a creare il tipo di leva necessaria per spostare drasticamente il corso degli eventi. Per creare questa leva dobbiamo…

3. Organizzarci

Portare a casa l’energia delle strade organizzandosi e costruendo forza nelle relazioni quotidiane della vita sociale. Questo potrebbe significare organizzare un sindacato sul posto di lavoro, un’associazione degli inquilini nel tuo complesso di appartamenti, un’assemblea nel tuo quartiere o un’organizzazione studentesca a scuola.

Nei luoghi in cui queste organizzazioni esistono già, il nostro compito è quello di costruire la capacità di guidarle dal basso e trasformarle in organizzazioni di lotta efficaci.

Non fraintendeteci, nessuna di queste cose è semplice o facile da fare, questo è certo!

Se vogliamo creare una vera leva materiale che possa essere all’altezza del momento, contrastare il peggio di ciò che Trump ha pianificato, difenderci e infine trasformare la società dal basso, dobbiamo costruire organizzazioni durature che possano esercitare la forza popolare nei luoghi in cui lavoriamo, viviamo o studiamo.

Dobbiamo organizzarci per poter…

4. Far crescere i nostri movimenti

Come abbiamo visto con il primo mandato di Trump, milioni di persone cercheranno un posto dove incanalare la propria frustrazione – molti saranno aperti a sviluppare una critica sistemica del capitalismo e dello stato. Dobbiamo essere pronti ad accogliere questi nuovi arrivati a braccia aperte, con pazienza e gentilezza.

Rifiutando sia il paternalismo che l’assenza di relazioni strutturate, i nostri movimenti devono essere luoghi che educano e armano le persone con gli strumenti per lottare efficacemente, pur mantenendo strutture veramente libertarie e gestite dal basso.

Non stiamo costruendo circoli di attivisti esclusivi, stiamo costruendo movimenti di massa combattivi in grado di reagire e vincere. I movimenti e le organizzazioni di movimento che sono veramente accoglienti, libertarie e orientate dalla base hanno il potenziale per…

5. Mettersi in gioco

Le giornate di azione rafforzano la coscienza che non siamo soli nella nostra indignazione. Ma i leader della protesta raramente dirigono quella giusta rabbia contro le persone e le istituzioni che svolgono un ruolo cruciale nel sostenere o nell’eseguire politiche repressive.

Nel primo mandato di Trump, i movimenti hanno imparato a concentrare la pressione collettiva. Ad esempio, l’aver preso di mira gli aeroporti con chiusure di massa e feste di benvenuto per i migranti ha ostacolato il suo primo tentativo di divieto di accesso ai musulmani. In seguito, migliaia di persone si sono accampate davanti alle strutture dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) per chiedere la fine delle feroci politiche di separazione dei bambini e delle gabbie dell’amministrazione.

Per contrastare le politiche repressive dell’amministrazione entrante, dobbiamo identificare obiettivi strategici e costringerla a fare i conti con la nostra forza collettiva.

Tuttavia, mentre le marce di protesta o anche le azioni prolungate potrebbero interrompere il normale funzionamento della società per un breve periodo, l’organizzazione nei luoghi di lavoro quotidiani – i nostri luoghi di lavoro, i quartieri e le scuole – può creare interruzioni più profonde e più prolungate che possono danneggiare i nostri avversari. Abbiamo visto esempi anche di questo durante il primo mandato di Trump, quando sono stati sperimentati modelli di assemblee di quartiere che hanno avuto successo nel proteggere i migranti interrompendo l’attività dell’ICE.

Una volta che abbiamo costruito l’organizzazione e la forza, dobbiamo esercitarle sul lavoro, nelle lotte degli affittuari e negli scioperi degli studenti, così come in altre tattiche e approcci di massa conflittuali che possono interrompere gli affari e la politica di ogni giorno.

Come abbiamo detto sopra, però, Trump è un sintomo di un più ampio sistema di dominio. Per combattere e, in definitiva, porre fine a quel sistema, abbiamo bisogno di una strategia a lungo termine per…

6. Consolidare la forza popolare

Per affrontare questo momento, i nostri compiti più immediati sono la costruzione di un’organizzazione e l’esercizio della forza attraverso tattiche dirompenti. Ma non possiamo fermarci qui.

Le interruzioni organizzate ci danno un assaggio della nostra vera forza: siamo quelli che fanno correre questo mondo, e possiamo anche farlo fermare. Ma come sarebbe gestire dal basso dove viviamo, lavoriamo o studiamo… per sempre?

La chiamiamo forza popolare, la capacità dei movimenti sociali combattivi di dare alla gente la leva necessaria per iniziare a esercitare il controllo sulle proprie attività quotidiane. Costruire l’organizzazione e la forza per affrontare il momento attuale è un passo verso questa migliore società gestita dal basso.

7. Trova un luogo dove fare politica

Mentre le organizzazioni radicate nei luoghi di lotta di tutti i giorni sono in prima linea in qualsiasi movimento sociale di massa efficace, riconosciamo anche l’importanza di avere un posto per sviluppare prospettive politiche, strategie e tattiche che si estendono oltre questo momento e verso un orizzonte rivoluzionario.

Black Rose/Rosa Negra è la nostra casa politica. Noi definiamo insieme strategie in modo da poter agire insieme, spingendo tutti nella stessa direzione verso il nostro obiettivo finale della rivoluzione sociale e del socialismo libertario.

Black Rose/Rosa Negra – traduzione di Lona Lenti