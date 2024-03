La CIA in Ucraina

La guerra delle spie e i media della guerra

Da un commento di ScheerPost. Adattamento di Lona Lenti

Il New York Times ha pubblicato numerosi pezzi nelle ultime settimane sulla necessità di mantenere la guerra in corso e sull’urgenza di un voto della Camera che autorizzi i 61 miliardi di dollari che i collaboratori per la sicurezza nazionale di Biden vogliono inviare l’Ucraina. Domenica 25 febbraio è uscito con il suo grande colpo giornalistico: la guerra delle spie (https://www.nytimes.com/2024/02/25/world/europe/cia-ukraine-intelligence-russia-war.html), testo lungo, numerose fotografie. Queste ultime mostrano il solito scenario: auto, condomini, case coloniche, una strada sterrata innevata fiancheggiata da mine. Ma la storia che le accompagna è diversa dal solito.

Sembra che da qualche parte a Washington, qualcuno abbia deciso che era giunto il momento di far conoscere la presenza e i programmi della Central Intelligence Agency in Ucraina. E qualcuno a Langley, il quartier generale della CIA, sembra aver deciso che questo è una cosa utile da fare. Naturalmente solo alcuni programmi e alcune presenze: ci viene offerto un quadro molto parziale delle azioni della CIA in Ucraina, poiché le bugie di omissione – per non parlare delle bugie della commissione – sono numerose in questo pezzo. Ma quello che il Times ha pubblicato, tutte le 5.500 parole, ci dice più di quanto fosse stato precedentemente reso pubblico.

Consideriamo attentamente questa pizza insolitamente lunga per quello che è e come è arrivata a fare pagina nella edizione del NYT.

I giornalisti incaricati di riferire sul potere ufficiale e gli organi del potere ufficiale hanno un rapporto di costante corruzione. Gli apparati di dominio politico si comportano come un allevatore di foie gras che alimenta le sue oche: i giornalisti del Times hanno aperto la bocca e hanno inghiottito. Per il bene delle apparenze, hanno poi mascherato ciò che hanno ingerito come un reportage indipendente. Questa è la routine.

Adam Entous e Michael Schwirtz, le firme del pezzo, raccontano la storia di questo sottotitolo – una partnership segreta di intelligence degli USA con l’Ucraina che è fondamentale per entrambi gli stati nel contrastare la Russia. Hanno impostato la scena in un centro di monitoraggio e comunicazione sotterraneo sotto le macerie di un avamposto dell’esercito distrutto in un attacco missilistico russo. Riferiscono sull’arcipelago di tali luoghi che l’agenzia ha pagato, progettato, attrezzato e ora aiuta a funzionare. Dodici di questi, si prega di notare, sono lungo il confine dell’Ucraina con la Russia.

Entous e Schwirtz non sono in Ucraina. Operano rispettivamente da Washington e New York. Questo indica abbastanza chiaramente la genesi di “La Guerra delle Spie”. Non c’è stato alcuno sfondamento di porte qui, né intrepidi corrispondenti che scavano, né si aggiravano nel fango dell’Ucraina, nel freddo e senza guida. La CIA ha consegnato questi due materiali in base a ciò che voleva e non voleva rivelare, e vari funzionari ad esso associati si sono resi disponibili come “fonti” – nessuna delle fonti statunitensi è nominata, come al solito.

Dovremmo pensare che questi giornalisti abbiano trovato il bunker sotterraneo e tutte le altre installazioni del genere grazie alla loro “indagine”, un termine che hanno il coraggio da usare mentre descrivono ciò che hanno fatto? E poi hanno sviluppato una sorta di grande denuncia di tutta l’agenzia che l’agenzia voleva tenersi nascosta? E’ questo?

Pura finzione, niente di più. Entous e Schwirtz hanno aperto bocca e sono stati nutriti. Sembra che non ci sia nulla in ciò che hanno scritto che non è stato effettivamente autorizzato, e probabilmente possiamo fare a meno di “effettivamente”.

C’è anche la questione delle fonti. Entous e Schwirtz dicono di aver condotto 200 interviste per portare a termine questo pezzo. Se lo hanno fatto, e io rimarrò con il mio “se”, non sembrano essere state ottime interviste per il pezzo pubblicato. E per quanto ci siano state molte interviste, questa deve ancora essere considerata una storia a fonte unica, dato che tutti coloro che sono citati riflettono la stessa prospettiva e quindi rafforzano, più o meno, ciò che tutti gli altri citati hanno da dire. Le fonti sembrano essere state consegnate a Entous e Schwirtz come l’accesso al bunker sotterraneo.

Il filo narrativo intessuto attraverso il pezzo è interessante. Si tratta della cooperazione bidirezionale, di cui non si può fare a meno, tra la CIA e i principali servizi di intelligence dell’Ucraina – la SBU (l’agenzia di spionaggio nazionale) e l’intelligence militare, che si chiama HUR. In questo il pezzo si legge come un corteggiamento difficile che porta a un matrimonio felice e definitivo. C’è voluto molto tempo perché gli statunitensi si fidassero degli ucraini, leggiamo, poiché loro, gli statunitensi, pensavano che l’SBU fosse piena di agenti russi doppiogiochisti. Ma le spie ucraine li hanno allettati con pile e pile di informazioni che sembrano aver stupito i funzionari della CIA sul posto e a Langley.

Quindi, una storia con due parti in movimento: gli americani hanno aiutato gli ucraini a ottenere la loro tecnologia, i loro metodi e un’atmosfera di paura all’altezza della situazione, e gli ucraini si sono resi indispensabili agli americani fornendo vagonate di informazioni grezze. Entous e Schwirtz descrivono questa simbiosi come “uno dei più importanti partner dell’intelligence di Washington contro il Cremlino oggi”. Ecco cosa ha detto un ex funzionario americano, come il Times lo cita:

I rapporti si sono rafforzati sempre di più, perché entrambe le parti ne hanno visto il valore, e l’ambasciata statunitense a Kiev – la nostra stazione lì, l’operazione fuori dall’Ucraina – è diventata la migliore fonte di informazioni, segnali e quant’altro, sulla Russia. Non ne avevamo mai abbastanza.

Per quanto riguarda le omissioni e le commissioni, ci sono cose lasciate fuori in questo pezzo, eventi che sono sfocati, affermazioni dimostate false e è già stato dimostrato. Ciò che mi stupisce è quanto lontano Entous e Schwirtz si spingano per riesumare tutta questa roba, fino al punto di rendersi ridicoli e di ricordarci la drammatica perdita di credibilità del Times da quando, una decina di anni fa, ha preso piede l’attuale fase di russofobia..

Entous e Schwirtz iniziano il loro resoconto dell’alleanza CIA-SBU/HUR nel 2014, quando gli Stati Uniti hanno preparato il colpo di stato a Kiev che ha portato al potere l’attuale regime e, infine, all’aggressione da parte della Russia.. Ma nessuna menzione del ruolo degli Stati Uniti nel colpo di stato. “La partnership della CIA in Ucraina può essere fatta risalire a due telefonate la notte di febbraio. 24, 2014, otto anni prima dell’invasione su vasta scala della Russia. Pulito, dettagliato ma assolutamente falso. Il colpo di stato è iniziato tre giorni prima, il 21 febbraio ed è stata la CIA a fare il lavoro di base.

Sciatto, stucchevole. Ma con uno scopo. Perché allora? Qual è lo scopo del Times nel pubblicare questo pezzo?

Possiamo iniziare, logicamente, dalla disperazione evidente tra coloro impegnati a prolungare la guerra. L’esito della guerra, nell’opinione di vari analisti militari, non dipende dai 61 miliardi di dollari in aiuti che ora sono in bilico. Ma il regime di Biden sembra pensare il contrario, o finge di pensarlo. L’intento più immediato del Times, per quanto si può capire dal pezzo, è quello di aggiungere quanta più urgenza può a questa richiesta.

Entous e Schwirtz riferiscono che le persone che gestiscono l’intelligence ucraina sono nervose per il fatto che senza un voto della Camera che rilascia nuovi fondi “la CIA li abbandonerà”. Questo può rafforzare la necessità di citare gli ucraini nervosi, ma dobbiamo riconoscere che si tratta di un’idea sbagliata. La CIA ha un bilancio molto ampio del tutto indipendente da ciò che il Congresso vota. William Burns, il direttore della CIA, si è recato a Kiev due settimane fa per rassicurare le sue controparti che “l’impegno degli Stati Uniti continuerà”, come citano Entous e Schwirtz. Questo è perfettamente vero, supponendo che Burns si riferisse all’impegno dell’agenzia.

Più in generale, Il pezzo del Times appare in un momento di calo di entusiasmo per il progetto ucraino. Ed è in questa circostanza che Entous e Schwirtz si sono dilungati sui vantaggi che la CIA ha tratto dalla sua presenza sul terreno in Ucraina. Ma leggete attentamente questi due giornalisti: loro, o chiunque abbia messo il loro pezzo nella sua forma finale, chiariscono che le operazioni dell’agenzia sul suolo ucraino contano prima e soprattutto come contributo alla lunga campagna di Washington per minare la Federazione Russa. Non si tratta della democrazia ucraina né dell’autodeterminazione del popolo ucraino.

Questo pezzo non è giornalismo e non dovrebbe essere letto come tale. Né Entous e Schwirtz sono giornalisti. Sono impiegati della classe dirigente che fingono di essere giornalisti mentre pubblicano avvisi su una bacheca che finge di essere un giornale.

–

Cerchiamo di collocare questo pezzo nel suo contesto storico e di considerare le implicazioni della sua apparizione sul giornale dei record, ormai caduto in disgrazia. Pensiamo ai primi anni ’70, quando cominciò a emergere che la CIA aveva compromesso i media e le emittenti americane.

Jack Anderson, l’ammirabile editorialista iconoclasta, sollevò il coperchio sull”infiltrazione dell’agenzia nei media attraverso una menzione di sfuggita di un corrispondente corrotto nel 1973. Un anno dopo un ex corrispondente del Los Angeles Times di nome Stuart Loory pubblicò la prima vasta esplorazione delle relazioni tra la CIA e i media nella Columbia Journalism Review. Poi, nel 1976, la Commissione Church aprì le sue famose audizioni al Senato. Ha ripreso tutti i tipi di illeciti dell’agenzia: aggressioni, colpi di stato, operazioni segrete illegali. Il suo intento era anche quello di interrompere l’uso improprio da parte dell’agenzia dei media americani e ripristinare alla fine la loro indipendenza e integrità.

La commissione Church è ancora ampiamente ricordata per come ha svolto il suo lavoro. Ma non l’ha mai portato a compimento. Un anno dopo che Church ha prodotto il suo rapporto in sei volumi, Rolling Stone ha pubblicato “La CIA e i media”, il ben noto articolo di Carl Bernstein. Bernstein è andato considerevolmente oltre la Commissione Church, dimostrando di aver tirato le cuoia prima di staccare la spina alle intrusioni della CIA nei media. Di fronte alla prospettiva di costringere la CIA a rompere tutti i legami segreti con i media, un senatore di cui Bernstein non ha fatto il nome ha osservato: “Non eravamo pronti a fare quel passo”.

Dovremmo leggere il pezzo del Times sulle attività della CIA in Ucraina – tenendo presente la cooperazione evidente tra l’agenzia e il giornale – con questa storia in mente.

L’America stava appena emergendo dalle disgrazie del periodo maccartista quando Stuart Loory aprì la porta a questa questione, la commissione Church si riunì, e Carl Bernstein riempì gli spazi vuoti. Dentro e fuori dalla professione c’era disgusto per il rapporto segreto tra i media e gli spioni. Ora guarda un po’. Ciò che all’epoca era considerato discutibile dall’alto verso il basso, oggi è una routine. È “come al solito”.