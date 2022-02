Tra i molti materiali pervenuti in queste ore convulse, pubblichiamo di seguito la traduzione di un comunicato diffuso alcuni giorni fa, poco prima dell’attacco russo all’Ucraina, da Autonomous Action, un’organizzazione comunista libertaria con gruppi attivi sia in Russia che in Ucraina.

L’analisi delle anarchiche e degli anarchici della FAI su questa drammatica crisi la trovate, invece, qui: https://umanitanova.org/ucraina-tutte-le-guerre-contro-di-noi-noi-contro-tutte-le-guerre/

***

Contro le annessioni e l’aggressione imperialista



Ieri, 21 febbraio, il Consiglio di sicurezza della Russia ha tenuto una riunione straordinaria. Come parte di questa azione teatrale, Putin ha costretto i suoi più stretti collaboratori a “chiedergli” pubblicamente di riconoscere l’indipendenza delle cosiddette “repubbliche popolari” di Luhansk (LNR) e Donetsk (DNR) nell’Ucraina orientale.

Chiaramente, questo è un passo verso un’ulteriore annessione di questi territori da parte della Russia – per quanto formalizzata legalmente (o meno). In effetti, il Cremlino non considera più la LNR e la DNR come parte dell’Ucraina e ne fa finalmente il suo protettorato. “Prima il riconoscimento dell’indipendenza, poi l’annessione”: questa sequenza ha già funzionato nel 2014 in Crimea. Questo è chiaro anche dalle stupide dichiarazioni di Naryshkin alla riunione del Consiglio di sicurezza (“Sì, sostengo l’incorporazione di questi territori nella Federazione Russa”). Poiché la riunione sembra essere stata trasmessa su nastro e queste “riserve” non sono state tagliate, ma lasciate, l’allusione è chiara.

In un “discorso alla nazione” la sera stessa, Putin ha “accettato” queste richieste e ha dichiarato il riconoscimento della LNR e della DNR come stati indipendenti. Infatti ha detto quanto segue: “Stiamo reclamando il Donbass, e se l’Ucraina cerca di farlo, che si dia la colpa, noi non lo consideriamo affatto uno stato, quindi reclameremo ancora di più”. Secondo il decreto di Putin, le truppe russe sono già schierate sul territorio della LNR e DNR. Questo è un chiaro gesto di minaccia per il resto dell’Ucraina e specialmente per le parti delle regioni di Luhansk e Donetsk ancora sotto il controllo ucraino. Questa è un’occupazione de facto.

Noi non vogliamo difendere nessuno stato. Siamo anarchici e siamo contro qualsiasi frontiera tra i popoli. Ma noi siamo contro questa annessione, perché stabilisce solo nuovi confini, e la decisione di farlo è presa solo dal leader autoritario Vladimir Putin. Questo è un atto di aggressione imperialista della Russia. Non ci facciamo illusioni sullo stato ucraino, ma ci è chiaro che non è l’aggressore principale in questa storia – questo non è un confronto tra due mali uguali. È soprattutto un tentativo del governo autoritario russo di risolvere i suoi problemi interni per mezzo di una “piccola guerra vittoriosa e una accumulazione di terre” [un riferimento a Ivan III].

È probabile che il regime del Cremlino metta in scena una sorta di spettacolo chiamato “referendum” sulle terre annesse. La DPR e la LPR hanno già messo in scena un tale spettacolo nel 2014, ma nemmeno Mosca ha riconosciuto il risultato. Ora, a quanto pare, Putin ha deciso di cambiare le cose. Naturalmente, non si può parlare di “voto libero e segreto” in questi territori – sono sotto il controllo di bande militarizzate completamente dipendenti da Mosca. Coloro che erano contro queste bande e contro l’integrazione con la Russia sono stati uccisi o costretti a emigrare. Così, qualsiasi “referendum sul ritorno del Donbass al suo porto natio” sarebbe una bugia propagandistica. Gli abitanti del Donbass potranno formulare la loro decisione solo quando le truppe di qualsiasi stato – e in primo luogo la Federazione Russa – si ritireranno da questi territori.

Il riconoscimento e l’annessione della DPR e della LPR non porterà nulla di buono agli abitanti della Russia stessa. In primo luogo, porterà in ogni caso alla militarizzazione di tutte le sfere della vita, a un isolamento internazionale ancora maggiore del paese, a sanzioni e a un calo della prosperità. Neanche la ricostruzione delle infrastrutture distrutte e la presa in carico delle “repubbliche popolari” nel bilancio sarà gratuita – sono miliardi di rubli che sarebbero potuti andare all’istruzione e alla medicina. Non dubitate: gli yacht degli oligarchi russi non diventeranno più piccoli, ma tutti gli altri staranno peggio.

In secondo luogo, il probabile peggioramento dello scontro armato con l’Ucraina significa più soldati e civili morti e feriti, più città e villaggi in rovina, più sangue. Anche se questo conflitto non degenera in una guerra mondiale, le fantasie imperialiste di Putin non valgono una sola vita.

In terzo luogo, ci sarà un’ulteriore espansione del cosiddetto “mondo russo”: una folle combinazione di oligarchia neoliberale, rigido potere centralizzato e propaganda imperialista patriarcale. Questa conseguenza non è così evidente come l’aumento del prezzo della salsiccia e le sanzioni sugli smartphone – ma a lungo termine è ancora più pericolosa.

Vi esortiamo ad opporvi all’aggressione del Cremlino in qualsiasi modo lo riteniate opportuno. Contro la presa di territori con qualsiasi pretesto, contro l’invio dell’esercito russo nel Donbass, contro la militarizzazione. E alla fine contro la guerra. Scendete in strada, spargete la voce, parlate con le persone intorno a voi – sapete cosa fare. Non restate in silenzio. Passate all’azione. Anche una piccola vite può inceppare gli ingranaggi di una macchina mortale.

Contro tutte le frontiere, contro tutti gli imperi, contro tutte le guerre!

Azione autonoma

Testo originale qui: https://avtonom.org/news/protiv-anneksiy-i-imperskoy-agressii