Come sta l’anarcosindacalismo. Riflessioni per un dibattito.

Prima di analizzare lo stato di salute dell’anarcosindacalismo, sarebbe bene provare a definirlo, e già iniziano le prime difficoltà.

È il “fare” sindacato delle anarchiche e degli anarchici? Sì e no: ci sono militanti libertari che preferiscono forme di organizzazione sindacale concertative (vedi i confederali) o sigle sindacali di base che non sono strettamente riconducibili all’agire sindacale libertario e alle sue forme organizzate, che in Italia hanno nell’USI-CIT la sua unica espressione.

Questa è senz’altro una contraddizione – in cui si privilegiano sindacati che contribuiscono all’attuale sfacelo sociale, che hanno modalità organizzative autoritarie, centralizzanti o leader “a vita” – e/o una manifestazione di debolezza del movimento – si preferiscono certune sigle ad altre perché ritenute più efficaci – e/o un derivato di diatribe storiche.

Molto più realmente, possiamo intendere per anarcosindacalismo quell’agire, legato alle lotte – o almeno, al tentativo di autodifesa – di classe, che è caratterizzato da modalità organizzative orizzontali e si prefigge, in astratto, un obbiettivo di trasformazione sociale radicale in senso libertario.

Ciò detto, veniamo alla situazione attuale, che non è certo molto rosea.

Innanzitutto, la diaspora di molt* militant* in altre sigle, toglie senz’altro energie e intelligenze importanti al sindacato libertario. Potremmo arrovellarci per giorni sui motivi di queste scelte ma risulterebbe foriero di polemiche e avvitamenti.

Però il fatto resta.

In secondo luogo, l’anarcosindacalismo risente inevitabilmente della situazione più complessiva che vede tutte le istanze di classe più o meno annacquate, in posizione di forte arretramento, a causa dello strapotere della controparte padronale e politica.

A questo siamo arrivati con progressiva gradualità, a partire dalla fine degli anni ’70, in cui il sindacalismo confederale non ha saputo rispondere alla reazione confindustriale, che è accelerata negli ultimi vent’anni abbondanti, in cui il paradigma liberista ha trovato spazio politico, sociale e culturale per distruggere prima ogni prospettiva di trasformazione del sistema politico ed economico, poi per annichilire ogni istanza di classe.

E se chi poteva contare su un consenso vasto è stato sconfitto, chi invece era già più minoritario e oltretutto frastagliato da scelte altre ha risentito ancora di più della sconfitta.

L’USI infatti, dalla sua riorganizzazione fino ai primi anni 2000, è stata un’entità meritoria ma, va detto con umiltà, numericamente esigua e scarsamente presente nel mondo del lavoro. C’erano senz’altro alcune realtà interessanti nella sanità soprattutto milanese e anche triestina, ma non solo, ma il resto era essenzialmente testimonianza a macchia di leopardo e intervento più politico che sindacale.

Gradualmente, dagli anni 2000, qualcosa è cambiato, senza per questo millantare masse che non ci sono o vittorie trionfali. Una generazione di nuovi militanti, a partire dai nuclei già presenti a Milano o da poco riformatisi in Emilia e a Firenze, ha iniziato a svecchiare il sindacato, nelle forme organizzative interne, nell’assunzione di responsabilità, nell’apertura a stimoli e interventi nuovi – si pensi a Solidarietà Autogestita – ma, dove si era in presenza di nuclei di lavoratori reali e radicati, a porre in modo centrale le questioni di classe in alcune aziende e settori: la sanità senz’altro, ma soprattutto nelle cooperative sociali e, da qui, cercando di intervenire in altri ambiti come possibile.

Questo protagonismo ha investito pure l’organizzazione internazionale, tanto che nel 2018 a Parma, concretizzando un percorso iniziato qualche anno prima, si è costituita la nuova Internazionale anarcosindacalista e sindacalista rivoluzionaria, la CIT, unendo i maggiori sindacati anarcosindacalisti mondiali ad altre realtà prima esterne, tra cui l’IWW-NORA.

Infatti, da alcuni anni, la storica AIT era diventata un organismo totalmente burocratico, un “votificio”, nel quale un blocco di potere costituito da sezioni “nazionali” da 6 a 20 persone (sic), unite tra loro, di fatto impediva ogni dibattito e intervento sindacale, vivendo in un clima di paranoia e settarismo contraddistinto da continue espulsioni.

Quando la FAU tedesca fu espulsa a causa di una lotta congiunta con la SAC svedese – a sua volta espulsa anni prima – le organizzazioni più numerose e radicate – CNT spagnola, FAU, USI, FORA argentina – ritennero definitivamente terminato questo percorso, fatto di tante bandierine ma poca sostanza.

I limiti oggi restano, e sono tanti. Ogni spazio di intervento, già ridotto, è fortemente limitato da accordi che escludono un sindacato come l’USI, dalla difficoltà nell’ottenere vera rappresentanza aziendale, dall’impossibilità di partecipare alle elezioni delle RSU nel privato, a causa di leggi sempre più restrittive.

Se l’USI piange, non è che il resto del sindacalismo di base rida: le difficoltà sono le medesime.

La differenza la fanno due aspetti: l’arretratezza di alcune realtà di USI nel comprendere che “offrire servizi” ai lavoratori è necessario e inevitabile se si vuole essere utili e credibili, e i differenti modelli organizzativi: va da sé che chi ha l’obbiettivo di lavoratori/trici coscienti e che si muovano sempre senza delegare ma in prima persona, ottenga meno consensi rispetto a chi propone soluzioni preconfezionate.

Se il secondo aspetto è inevitabile per USI, sul primo invece ci si può lavorare, e non è un caso che laddove vi sia un’organizzazione reale USI goda di consensi relativamente estesi e di credibilità.

Ma la situazione, nel suo complesso, resta drammatica.

La pandemia ha reso il quadro ancora più evidente perché, a causa dell’insicurezza sanitaria, gli spazi di manovra si sono ulteriormente ristretti, e per un sindacato che vive di intervento in prima persona, di presenza “fisica”, di azione diretta, ciò è ancora più penalizzante.

A parere di chi scrive, il sindacalismo di base, tutto, durante i primi mesi di pandemia ha rappresentato localmente uno dei pochissimi argini al caos totale per molti lavoratori: ci si è attivati per dare informazioni, per pretendere il rispetto di diritti fondamentali (tra questi la sicurezza), per dare aiuto concreto.

Insomma, il sindacalismo di base, nonostante indubbi limiti, ha avuto un ruolo dal basso ben più importante di realtà politiche che sono rimaste di fatto spiazzate.

Ma il capitale, superato lo shock iniziale, è riuscito presto a riorganizzarsi.

L’USI nel piccolo ha rispecchiato ciò che si è manifestato sul piano più vasto.

E anche l’USI, come tutte le altre sigle, è stata attraversata da forti diatribe interne tra maggioranze favorevoli al vaccino, e minoranze prima no mask, poi no vax, quindi no green pass a vario titolo (ma spesso queste rimostranze erano di fatto espressioni – non tutte! – di posizioni antivacciniste che si manifestavano sotto varie forme per accrescere i consensi). Ecco, in questo marasma, USI ha mantenuto una linea coerente coi suoi principi, evitando di forzare una parte a scapito dell’altra.

Non sono mancate le polemiche di chi invece, su posizioni internamente molto minoritarie come si è ben compreso al congresso di settembre 2021, riteneva necessario che USI assumesse posizioni no vax, ma la tenuta ha dimostrato credibilità e coesione interna non indifferente. Non è un caso che laddove le sezioni erano più numerose e radicate, le differenze, trasversali ovunque, sono state meglio assorbite e si è riusciti a trovare una quadra interna. A riprova che stare tra lavoratori, da lavoratori, spesso permette di trovare sintonie e mediazioni, per non dire soluzioni.

Ora, che fare? In primo luogo, c’è da crescere: come iscritt*, certo, ma in primo luogo come credibilità tra i lavoratori: se non si vogliono CAF e patronati interni per motivazioni ideologiche, si facciano convenzioni, perché è inutile raccontarsi balle: tutt* abbiamo bisogno di sostegno in questi aspetti, e quindi andrebbero affrontate e gestite le modalità di intervento.

È analogamente importante continuare il percorso di apertura lontani da ultrapurismi parolai e da logiche settarie: la collaborazione – mai servile – con gli altri sindacati di base, così come si è visto nell’ultimo sciopero generale di ottobre, lo dimostra.

In ultimo, vanno affrontati con coraggio i nodi politici dirimenti del periodo, tra questi la libera e reale rappresentanza nel mondo del lavoro, oggi inesistente perché blindata da leggi neanche lontanamente democratiche volute da stato e padroni in interessata sintonia col sindacalismo concertativo, scoglio su cui il sindacalismo di base sbatte inesorabilmente.

Ma la vera scommessa è far sì che gli ideali e le pratiche libertarie vengano avvertite come non solo importanti, ma utili, in una costante sintonia tra pensiero e azione. Solo così, ci si potrà difendere meglio – e contrattaccare – dalla voracità di stato e padroni.

Massi