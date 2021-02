Bilancio n°4/2021

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

Totale € 0,00

ABBONAMENTI

INVERUNO M. Rossi (integrazione)* € 30,00

MAGIONE M. Rotini (pdf) € 25,00

SASSOMARCONI M. L. Xerri (cartaceo) € 55,00

UDINE R. Pagani (cartaceo) € 55,00

L’AQUILA E. D’Ascenzo (cartaceo) € 55,00

SESTO S. GIOVANNI F. D’Alessandro (pdf) € 25,00

GUARDIAGRELE P. A. Gallo (cartaceo) € 55,00

LANCIANO V. Antonelli (cartaceo) € 55,00

BENEVELLO F. Carbone (cartaceo + gadget) € 65,00

CASATENOVO T. Viganò (cartaceo + gadget) € 65,00

NOVARA R. Santi (cartaceo) € 55,00

SIRACUSA A. Orlando (cartaceo) € 55,00

ARINO F. Favaro (cartaceo + gadget) € 65,00

SAN BERNARDINO VERBANO S. Velardita (cartaceo + gadget) € 65,00

TRIESTE E. Franco (pdf) € 25,00

Totale €750,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

MUGGIA C. Venza € 80,00

TAVERNOLA BERGAMASCA P. Geroldi € 80,00

VENEZIA G. Brunetti € 80,00

NERVIANO M. Tafel € 80,00

Totale €320,00

SOTTOSCRIZIONI

L’AQUILA E. D’Ascenzo € 45,00

NOVARA R. Santi € 45,00

Totale € 90,00

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

TAVERNOLA BERGAMASCA P. Geroldi € 20,00

VENEZIA G. Brunetti € 20,00

SESTO S. GIOVANNI F. D’Alessandro € 475,00

ROMA D. Pisilli € 30,00

NERVIANO M. Tafel € 20,00

CASATENOVO T. Viganò “erogazione liberale” € 135,00

SAN BERNARDINO VERBANO S. Velardita € 100,00

SAO PAOLO C. D’Amore € 5,00

ROMA G. Anello € 30,00

ROMA C. Ingrassia € 30,00

Totale € 445,00

TOTALE ENTRATE € 865,00

USCITE

Stampa n°03 -€ 499,51

Spedizioni n°03 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°03 -€ 70,00

Nolo Casella Postale -€ 100,00

Invio gadget -€ 47,40

TOTALE USCITE*

-€ 1.146,91

saldo n°04 € 878,09

saldo precedente € 13.359,31

SALDO FINALE

€ 14.237,40

IN CASSA AL 30/01/2021

€ 14.318,11

DA PAGARE

Stampa n°04 -€ 499,51

Spedizioni n°04 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°04 -€ 70,00

Fattura TNT (27/01/2021) -€ 101,52

* Sul bilancio n° 02 per errore è stato riportato l’abbonamento cartaceo a 25€ e non a 55€: grazie al compagno per la segnalazione.