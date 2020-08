Solidarietà internazionale al Centro di Cultura sociale della favela Vila Dalva, San Paolo

Chiediamo a tutti e tutte di diffondere e sostenere questo piccolo ma importante centro sociale che si trova a San Paolo, in Brasile, sottoscrivendo a questo link: https://benfeitoria.com/ccsviladalva

Nel paese in questi giorni si sono raggiunti i 100.000 morti uffficiali per covid, e risulta quanto mai necessario il sostegno alle realtà autogestite attive nelle piccole comunità per mantenere vive le lotte, le reti solidali di ridistribuzione di cibo e generi di prima necessità, di sostegno recriproco e mutuo appoggio e gli spazi di produzione culturale e di riflessione.

Il collettivo anarchico Aurora Negra che gestisce il Centro di Cultura Sociale di Vila Dalva opera nella favela da anni ed ora, in questo momento di crisi legata anche al corona virus, ha bisogno di solidarietà. Se vuoi donare, clicca sul bottoncino APOIAR (supporta) e poi sul box NÃO QUERO RECOMPENSAS per donare qualsiasi cifra in Reais brasiliani. Il cambio è 17 euro= 100 real. Qualsiasi contributo è benvenuto e aiuterà il progetto. Il sito su cui si effettuano le donazioni non prende percentuali di quanto donato, è possibile donare 40 reais per aiutare chi gestisce il sito con i costi di gestione, ma è opzionale.

Più informazioni sul progetto in diverse lingue possono essere trovate cliccando sul seguente link

https://benfeitoria.com/ccsviladalva

Commissione di Relazioni Internazionali della FAI

APPELLO

Salute alle compagne ed ai compagni! Salute ai popoli!

Noi del Collettivo Aurora Negra invitiamo tutte e tutti a sostenere il nostro progetto

Costruiamo il Centro di Cultura Sociale (CCS) Favela Vila Dalva!

La casa che ora ospita il CCS Vila Dalva ha una storia di lotte, di educazione e resistenza sin dalla sua costruzione ma negli anni ha subito gli effetti del tempo. Dato che il Centro di Cultura Sociale è stato sempre gestito in modo autonomo, con poche risorse, l’edificio ora ha bisogno di radicali lavori strutturali che non siamo mai stati in grado di effettuare.

Per questo ora vogliamo costruire un nuovo spazio, sempre qui in favela.

Con il tuo aiuto sarà possibile!

Negli ultimi 5 anni, come Coletivo Aurora Negra abbiamo fatto vivere il CCS Vila Dalva con incontri, conferenze, seminari, lezioni di capoeira, agopuntura, azioni di riduzione del danno, gruppi di studio, lezioni di ballo, concerti, oltre a promuovere azioni per combattere la violenza, il razzismo, il machismo e tutte le forme di oppressione. Ci siamo concentrati sulla costruzione di una coscienza collettiva, sul valore del riscatto culturale e della diversità. I

E’ stata inoltre realizzata e tenuta aperta una biblioteca con libri e materiale d’archivio. Nonostante tutto questo, per continuare a realizzare sempre più arte, cultura e politica, è necessario uno spazio migliore.

Siamo affrontando una pandemia, tuttu sappiamo quanto sia difficile mantenere condizioni di vita minime e dignitose.

Noi del CCS Vila Dalva continuiamo a supportare la popolazione con varie azioni, dalla distribuzione di cesti alimentari di base ai prodotti per la pulizia.

Aspettiamo passi questo brutto momento per tornare a essere il luogo di benvenuto alla comunità, con più conforto e risorse per tutte e tutti!

Sostienici!