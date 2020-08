Fiera dell’editoria Anarchica e Libertaria 1 e 2 agosto 2020 in Cascina Torchiera Senz’acqua,

Finita la fiera dell’editoria Anarchica e Libertaria in Cascina Torchiera Senz’acqua Milano 1 e 2 agosto 2020.

Ottima partecipazione nonostante il caldo torrido. Grande attenzione alle presentazioni e dibattiti. Buona la vendita della stampa, segno di un interesse continuo.

Un grazie di cuore alle compagne e compagni della Cascina Torchiera Senz’acqua.

Un grazie altrettanto grande anche alla Banda degli Ottoni a Scoppio che ci hanno sostituto in Cambusa.

L’opinione di tutt* “RIPETERE L’INIZIATIVA”

Penso che sarebbe piaciuta a Paolo Finzi, che purtroppo ci ha lasciato 10 giorni prima. CIAO PAOLO

Un grazie a tutte tutti i compagn* che hanno partecipato e dato vita a questa iniziativa bellissima.

A nome dell’Ateneo Libertario.Federazione Anarchica-Milano

L’incaricato

(Anto)

ps. nelle foto il banchetto di Zero in condotta e il dibattito con la redazione di UN per il nostro centenario.ndr