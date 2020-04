Umanità Nova non si ferma!

Anche in questo momento difficile Umanità Nova

continua e continuerà ad uscire: non solo in versione

pdf, ma, cosa non di poco conto, in cartaceo. Questa

scelta non è delle più semplici, visto che la maggior

parte della distribuzione, oltre che tramite gli/le abbonat*,

è garantita dalla diffusione militante che, al

momento e per ovvie ragioni, è praticamente ferma.

Le spese, quindi, sia di stampa che di distribuzione

continueranno a farci tribolare ma noi anarchic* vogliamo

vedere il bicchiere mezzo pieno per cui, chiediamo

a tutt* i/le compagn* di fare uno sforzo e sostenerci

in questa scelta, tramite sottoscrizioni e/o

invitando ad abbonarsi.

Non solo: chiediamo, ad esempio, di segnalarci delle

edicole a cui inviare il giornale!

A tutt* i/le diffusor* inoltre diamo la possibilità di

inviare il giornale in pdf tramite mail.

Amministrazione e Redazione di Umanità Nova