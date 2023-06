SOTTOSCRIZIONE STRAORDINARIA PER UMANITÀ NOVA

CARTA, CARTA, CARTA!

No, non stiamo giocando a Black Jack. Stiamo stampando un giornale. E per stamparlo servono tante cose, ma in primo luogo la carta e le altre materie prime. Poi c’è il lavoro di stampa, la spedizione…

Tutte queste cose sono aumentate, a causa delle speculazioni seguite alla guerra, e le entrate del giornale non bastano a coprirle.

Siccome Umanità Nova vive da sempre sull’autofinanziamento, la nostra unica fonte di entrate siete voi, che siate abbonat* o la acquistiate nei circoli, nelle manifestazioni e nelle iniziative del movimento anarchico.

E come abbiamo già fatto in passato, quando gli abbonamenti e le vendite non sono sufficienti a garantire l’uscita di Umanità Nova, che da più di cento anni diffonde il pensiero e le attività di buona parte del movimento anarchico di lingua italiana,

LANCIAMO UNA SOTTOSCRIZIONE STRAORDINARIA

Abbiamo bisogno di almeno 7000 € per coprire le spese della carta e gli aumenti dei costi di stampa.

Vi chiediamo di contribuire con quello che potete, singolarmente ma anche organizzando iniziative benefit per UN, cene, distribuzioni straordinarie… spremete la vostra fantasia (e anche un po’ i portafogli, via!)

Si possono fare versamenti con la causale “sottoscrizione straordinaria” per mezzo di:

PAYPAL

amministrazioneun@federazioneanarchica.org



BONIFICI BANCARI ALLE COORDINATE:

IBAN IT10I0760112800001038394878

Intestato ad “Associazione Umanita Nova”



VERSAMENTI POSTALI

CCP 1038394878

Intestato ad “Associazione Umanita Nova”

Con la certezza che risponderete numeros* come in passato, già da ora un grazie di cuore a tutt* coloro che contribuiranno.

L’amministrazione di Umanità Nova