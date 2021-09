Osservatorio infortuni sul lavoro nelle Marche- Maggio, giugno, luglio, agosto 2021

Anche questo numero dell’osservatorio esce dopo quattro mesi, il

lavoro di raccolta dati non si ferma, come non lasciano respiro i

ritmi di lavoro, sempre piu` oppressivi. Non ci sono mai buone notizie

sul fronte della sicurezza del lavoro in regione. In questi mesi

estivi fatti di precariato e lavoro nero, stagionale l’arretramento

del livello di sicurezza lavorativa, sia in senso economico (leggasi

ricattabilita`), che di esposizione ai rischi di infortunio e` un

fatto, ormai consolidato, di contratti e di lavoro precario,

determinato, che di certo non fornisce il tempo adeguato per avere

sufficiente esperienza nelle proprie mansioni e stabilita` per

costruirsi una vita. I corsi e la formazione, organizzati sempre a

norma di legge, a volte in modo superficiale, riescono nell’intento di

deresponsabilizzare il padrone, per noi purtroppo rimane solo

l’esperienza nella mansione per comprendere i rischi che corriamo, e

spesso non basta, mentre l’imprenditore spinge sempre piu` avanti

l’asticella del compromesso per reggere la concorrenza, in certi

settori, con la vera e propria schiavitu`. Dove invece la gestione del

lavoro e` piu` strutturata e controllata, i lavoratori passano

dall’essere carne da macello a puri numeri da esporre su una lavagna

ai propri investitori, una stima numerica di traverso e intere

comunita`, di famiglie, perdono le proprie principali fonti di

reddito, farne un problema legale semplicemente disumanizza il sudore,

la professionalita` di centinaia di lavoratori che hanno dato un

apporto reale all’elevazione di gruppi come Elica, che alla bisogna

valutano e paventano di mettere i lavoratori alla porta al momento

piu` redditizio. Tornando al mondo dell’imprenditoria rapace e

ignorante, decine sono i lavoratori completamente in nero o

parzialmente in regola, scoperti in questi mesi, nei rarissimi

controlli effettuati. Sono risultati oltre il 50% dei rapporti di

lavoro irregolari in un albergo a Fermo, oltre l’80% del personale

invece, in un azienda tessile di Sant’Angelo risultava in nero, con

l’aggravante di non rispettare alcuna norma di sicurezza. A Camerino,

nel settore manifatturiero, sono stati riscontrati livelli circa del

40% di personale non in regola. Gli infortuni di tutti questi

lavoratori andranno a far numero, sulla cronaca, solo in caso di

morte, forse. Dopo i piagnistei dei piccoli, che vivono sui consumi

dei lavoratori, escluso forse il settore moda e il calzaturiero (che

faranno esplodere tra poco tutto il loro peso sociale di

disoccupazione, sempre se la giunta non mettera` mano al portafoglio),

quasi tutti i settori industriali regionali hanno recuperato le

perdite dovute al covid, obbligati a reinvestire dopotutto solo in

mascherine e gel per i dipendenti, quando questo avviene davvero.

Trainate dalla meccanica (macchine utensili) e dagli elettrodomestici,

le esportazioni dei padroni si sollevano di un +10% sui dati

pre-pandemici. Ma si sa, siamo in un periodo di accumulo dei capitali,

e le ricadute occupazionali non investono i territori di riferimento

dei vari comparti, soprattutto il fabrianese, storico territorio

dell’elettrodomestico. Dei centinaia di cantieri nel sud della

regione, molti rimangono ancora solo sulla carta, lo spopolamento

delle zone colpite dal terremoto di ormai 5 anni fa e` una realta`.

Dopo cosi` molti anni, come si pensa che la popolazione attiva non

abbia ricostruito la propria vita altrove? o che abbia almeno tentato

di farlo. Una ricostruzione che quando finira` lascera` un territorio

effimero, ad uso e consumo del turismo, in cerca di un mondo ancora

autentico, tanto decantato dalle prestigiose guide turistiche, ma che

si rivelera` piccolo per i grandi numeri che giustificherebbero gli

investimenti, e fittizio, come quello esperienziale che si cerca in

lidi lontani. I nostri territori, prima produttivi, man mano si

trasformano in passivi e la vitalita` che animava i piccoli paesi

sparsi, dalle colline al mare, scemera`, insieme con le persone

migrate, loro malgrado, in cerca di servizi e posti di lavoro. A chi

rimarra` nei prossimi anni, si ritrovera` dinnanzi al sempre piu`

urgente bisogno di sperare e riorganizzare una realta` che sia ancora

includente e lontana dalla logica del profitto.

A cura del Centro Studi Libertari “Luigi Fabbri” di Jesi