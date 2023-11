Nessuna guerra tra i popoli, nessuna pace tra le classi – Comunicato CRIFA

La Commissione di Relazioni dell’Internazionale di Federazioni Anarchiche si è riunita ad Atene il 4 e 5 novembre per discutere e condividere i pensieri e le pratiche delle nostre Federazioni. Attualmente, siamo particolarmente attivi nelle attività antimilitariste, in un periodo che è caratterizzato dall’intensificarsi delle guerre, di cui le più note, come i conflitti a Gaza, in Ucraina o in Sudan non dovrebbero far dimenticare la globalità del problema.

La guerra non è mai una soluzione, ma un modo per il capitalismo e lo Stato di riprodurre forme di dominio, sfruttamento, patriarcato e oppressione. La guerra è l’esacerbazione della violenza del potere e della gerarchia. Molte persone parlano di crimini di guerra, noi diciamo che la guerra è sempre un crimine.

Tutte le guerre sono contro il popolo e usano argomenti come il nazionalismo, mettendo gli oppressi gli uni contro gli altri, cercando di creare illusioni di interessi comuni di tutte le classi per minare i conflitti sociali attraverso la propaganda di guerra.

Noi anarchic* ci opponiamo a tutti i confini, agli Stati, agli eserciti e al principio stesso della sovranità territoriale. Proponiamo le nostre idee di solidarietà internazionale, sostenendo attivamente tutte le vittime delle guerre e tutti coloro che rifiutano le guerre da tutte le parti: obiettori, disertori, sabotatori e persone che fuggono dalle guerre.

Sosteniamo tutte le azioni antimilitariste che sono in accordo con i nostri principi anarchici, così come quei gruppi, individui e collettivi che resistono alla guerra facendo lavoro sociale, aiutando le persone, promuovendo lotte sociali e continuando a diffondere culture anti-autoritarie nonostante la guerra.

Oltre a fare della diffusione internazionale di queste attività antimilitariste come lavoro di controinformazione di fronte alla propaganda di guerra attraverso le loro riviste, radio e media, le nostre Federazioni promuovono attività come le “Giornate mondiali di azione contro ogni guerra e militarismo” dal 17 al 25 novembre 2023 https://de.indymedia.org/node/306630 , la quindicina antimilitarista di Publico a Parigi dal 5 al 26 novembre http://www.librairie-publico.info/?p=8835 e l’Assemblea Antimilitarista in Italia https://umanitanova.org/event/milano-assemblea-antimilitarista-4/ solo per fare alcuni esempi.

Nessuna guerra tra i popoli, nessuna pace tra le classi.

Commissione per le relazioni dell’Internazionale delle Federazioni Anarchiche – IFA, Atene 5 novembre 2023