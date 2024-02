Solidarietà a Ilaria, Tobias, Maja, Gabriele e a tuttx lx antifascistx perseguiti per essersi opposti alla marcia nazista del “giorno dell’onore” a Budapest nel febbraio 2023.

Sosteniamo le manifestazioni antifasciste che in queste settimane si tengono a Budapest e a Sofia.

Per la solidarietà internazionalista e per la liberazione immediata dellx antifascistx agli arresti

Convegno della Federazione Anarchica Italiana – FAI

Carrara,10-11 febbraio 2024