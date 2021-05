Bilancio n° 17 ENTRATE PAGAMENTO COPIE MILANO Federazione Anarchica Milanese € 100,00 Totale € 100,00 ABBONAMENTI MILANO F. Bertolini (cartaceo + gadget) € 65,00 VIAREGGIO A. Mosti (cartaceo + gadget) € 65,00 FRIBOURG Alice & Damiano (pdf) € 25,00 ROMA M. Grasso (cartaceo + gadget) € 65,00 CAPOLONA M. Daveri (cartaceo) € 55,00 SESTO FIORENTINO D. Montorsi (semestrale) € 35,00 BOVISIO-MASCIAGO R. Seregni (pdf) € 25,00 PIADENA F. Feroldi (pdf) € 25,00 FANO M. Beltutti (cartaceo) € 55,00 BUCCINASCO E. Garau (cartaceo + gadget) € 65,00 MASSA A. Guglielmino(cartaceo) a/m Tipo € 55,00 Totale € 535,00 ABBONAMENTI SOSTENITORI Totale € 0,00 SOTTOSCRIZIONI PRATO E. Frontaloni € 10,00 TORRI DI SABINA F. Pesce € 5,00 MANNHEIM F. Deidda € 10,00 AGLIANA R. Bonacchi € 7,50 Totale € 32,50 PER LA VITA DEL SETTIMANALE FRIBOURG Alice & Damiano € 55,00 ROMA M. Grasso € 10,00 FANO F. Sora € 100,00 BRNO E. Zöldi € 60,00 ROMA C. Ingrassia € 60,00 MASSA A. Guglielmino a/m Tipo € 45,00 Totale € 330,00 TOTALE ENTRATE € 997,50 USCITE Stampa n°16 -€ 496,60 Spedizioni n°16 -€ 430,00 Etichette e materiale spedizioni n°16 -€ 70,00 Spese techiche -€ 14,99 TOTALE USCITE -€ 1.011,59 saldo n°17 -€ 14,09 saldo precedente € 6.808,79 SALDO FINALE € 6.794,70 IN CASSA AL 08/05/2021 € 6.864,29 Da Pagare Stampa n°17 -€ 496,60 Spedizioni n°17 -€ 430,00 Etichette e materiale spedizioni n°17 -€ 70,00 Fattura TNT (28/04/2021) -€ 716,09

No related posts.