Piromani folli

La dichiarazione di Veterans For Peace sul gesto esemplare di Aaron Bushnell

Aaron Bushnell non ne poteva più…

Non poteva sopportare di vedere altre persone eviscerate e incenerite dalle bombe americane sganciate dagli israeliani su palestinesi innocenti. Così, nella sua uniforme dell’Air Force, si è diretto con determinazione all’ambasciata israeliana a Washington, DC e si è dato fuoco.

Cosa possiamo dire di un giovane che lo avrebbe fatto per protestare contro gli atti di crudeltà e di genocidio del suo governo?

Ascoltiamo prima le sue parole finali pronunciate con calma al mondo.

“Sono un membro attivo dell’Aeronautica degli Stati Uniti e non sarò più complice del genocidio. Sto per impegnarmi in un atto di protesta estremo. Ma rispetto a ciò che la gente ha vissuto in Palestina per mano dei loro colonizzatori, non è affatto estremo. Questo è ciò che la nostra classe dirigente ha deciso sarà normale. Palestina libera!”

Nell’ultimo minuto della vita di Aaron, registrato su video, grida “Palestina libera” sei volte. Gli ultimi cinque sono combinati con urla di agonia prima che cada in silenzio. Una voce grida ripetutamente: “Mettilo a terra… a terra”, che è la cosa giusta da fare quando qualcuno è in fiamme.

Le persone si precipitano freneticamente con un estintore. Un agente di polizia o una guardia in uniforme appare e punta una pistola in direzione di Aaron. Qualcuno esclama: “Ha bisogno di un estintore… un estintore… non ha bisogno di pistole; ha bisogno di un estintore.”

Perché Aaron ha fatto qualcosa di così estremo?

Potrebbero emergere altri “perché”. Ma ciò che ha detto in quel video è sufficiente. “Non essere più complice del genocidio”.

La motivazione di Aaron è sorprendentemente simile a quella di Norman Morrison, un attivista quacchero di 35 anni che si diede fuoco nel parcheggio del Pentagono sotto l’ufficio del Segretario della Guerra McNamara, il 2 novembre 1965. In una lettera a sua moglie, Morrison aveva scritto: “Carissima Anne, per settimane, anche mesi, ho pregato che mi sia mostrato ciò che devo fare. Questa mattina, senza alcun avvertimento, mi è stato mostrato… Sappi che ti amo ma devo agire per i bambini nel villaggio del Sacerdote”, in riferimento a un articolo che aveva letto in cui un sacerdote cattolico descriveva “donne e bambini vietnamiti fatti a pezzi” dai bombardamenti statunitensi e dal napalm.

Troppi di noi VFP hanno visto la sofferenza che la guerra crea e che non abbandona mai la nostra memoria. Tutti noi siamo angosciati dal fatto che il nostro governo abbia aiutato e favorito il massacro di innocenti.

Ci chiediamo: “Qual è il massimo, la cosa migliore che posso fare?”.

Questa domanda spinge alcuni a imparare la storia della Palestina che hanno troppo a lungo ignorato; alcuni a contattare i funzionari eletti; alcuni ad unirsi a una protesta pubblica; alcuni a bloccare strade o uffici congressuali e andare in prigione. Ma non sembra mai abbastanza. Alcuni possono percepire il digiuno fino alla morte o l’auto-immolazione come pazzie e soluzioni estreme oltre ogni misura. Altri lo considerano del tutto appropriato perché l’orrore contestato è esso stesso folle ed estremo oltre ogni misura. Pochi di coloro che si preoccupano profondamente avranno il coraggio di digiunare fino alla morte o di fare ciò che Aaron Bushnell ha fatto. Ma oltre a qualsiasi cosa inadeguata che facciamo già, possiamo, dobbiamo fare altre due cose.

La prima è far sapere consapevolmente alle persone che sono addolorate e in lutto per ciò che fa il nostro governo che non sono sole. Non dobbiamo dare per scontato che i nostri colleghi e compagni sappiano che siamo consapevoli della loro angoscia.

In secondo luogo, possiamo decidere che andremo oltre la semplice reazione alle politiche bestiali.

Potremmo chiamare i nostri politici “piromani folli” perché girano il mondo appiccando incendi molto più velocemente di quanto possiamo estinguerli.

Questi politici, avvolti nel privilegio, prendono i loro ordini da coloro che traggono profitto dalla morte e dalla sofferenza. Sappiamo chi sono: le persone che gestiscono Boeing, Raytheon, General Dynamics e i loro compagni di morte, e le persone che finanziano ciò che fanno i commercianti.

Questi piromani pazzi operano su larga scala a livello internazionale, ma anche su una singolare, piccola scala, di fronte all’ambasciata israeliana a Washington, DC. Hanno acceso il fiammifero per Aaron Bushnell. L’incendio che ha ucciso l’aviatore Bushnell è stato semplicemente il “danno collaterale”, come viene così chiamato, della conflagrazione in corso in Palestina. (…)

Veterans For Peace sta imparando le necessarie capacità di prevenzione antincendio di cui abbiamo bisogno mentre continuiamo a combattere gli incendi dei pazzi incendiari. È semplicemente nostra responsabilità fare entrambe le cose allo stesso tempo.

Traduzione di Lona Lenti