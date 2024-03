Non si ferma l’opposizione sociale nel Regno Unito

Il testo seguente tratto da un documento di discussione presentato alla recente riunione di coordinamento dell’Anarchist Communist Group

Nel 2022-2023, il Regno Unito è stato testimone della più grande ondata di scioperi da oltre 30 anni. La classe operaia si è svegliata dal suo sonno. Per tre mesi, dalla fine del 2022 alla primavera del 2023, non è passato quasi un giorno senza una qualche forma di sciopero. Nella maggior parte dei casi, i leader sindacali hanno raggiunto accordi per aumenti salariali dovuti all’inflazione ben al di sotto dell’inflazione – rifiutandosi di mobilitare i loro iscritti e portare l’azione il più lontano possibile.

Tuttavia i conservatori hanno affrontato questi scioperi affermando che non potevano esserci trattative o miglioramenti salariali. Eppure, un settore dopo l’altro, si raggiunsero accordi che andarono oltre ciò che il governo era disposto a concedere. Ciò non è passato inosservato tra i lavoratori.

Ci sono state alcune vittorie locali, come alla Ash Field Academy di Leicester e alla National Express nelle West Midlands. La società Transport for Londono ed il primo ministro Sadiq Khan hanno ceduto di fronte all’azione dei ferrovieri, Khan ha improvvisamente scoperto i fondi per pagarli.

Nella seconda metà del 2023 si è verificata una tregua nelle lotte, anche se sono scoppiati numerosi scioperi locali. Nonostante ciò, il costo della vita continua ad aumentare. All’inizio dell’anno i medici in tirocinio hanno intrapreso uno sciopero storico di una giornata.

Questo aumento del costo della vita costringerà altri lavoratori a impegnarsi in ulteriori lotte sulla retribuzione e sulle condizioni durante quest’anno. Ci sono già piani per ulteriori scioperi nel settore dell’istruzione e nel servizio sanitario nazionale.

Lo scenario attuale

I datori di lavoro stanno cercando di ridurre i costi e aumentare i profitti per gli azionisti. In risposta all’ondata di scioperi del 2022/23, la Banca d’Inghilterra ha alzato i tassi di interesse al 5,25% per tentare di deprimere le richieste salariali. Ciò ha avuto un effetto sull’economia, favorendo il rallentamento e portando a un calo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e a licenziamenti.

All’inizio di dicembre il tasso di disoccupazione è salito così al 4,2%, ovvero a 1,4 milioni di disoccupati, ovvero 13.000 in più rispetto al trimestre precedente e 206.000 rispetto all’anno precedente. Gli effetti della pandemia di Covid hanno contribuito ad un aumento di 77.000 disoccupati. La disoccupazione è più alta tra i giovani, quelli tra i 16 e i 24 anni.

Social media e intelligenza artificiale

La crescente ascesa dei social media ha colpito duramente l’editoria dei giornali e le loro entrate pubblicitarie. La casa editrice Reach, proprietaria di Mirror, Express e Daily Star, e di molti giornali locali, ha licenziato 450 giornalisti.

Lo shopping online ha costretto al collasso molti negozi di alta gamma, tra cui Debenhams e Wilco. John Lewis sta valutando la possibilità di tagliare 11.000 posti di lavoro.

La tecnologia informatica, compresa l’intelligenza artificiale, è stata utilizzata per tagliare posti di lavoro, invece di ridurre l’orario di lavoro, come sarebbe opportuno.

Un governo laburista in arrivo

Gran parte della classe dirigente britannica ora guarda a un governo Starmer che agisca da pompiere sociale e spenga la rivolta della classe operaia. Si aspettano di conseguenza che la leadership dei sindacati aiuti il nuovo governo e annulli gli scioperi.

Tuttavia, le esperienze dell’ultimo anno mostrano che la classe operaia è molto più disposta ad agire rispetto alle ultime amministrazioni Blair e Brown. Abbiamo visto che la maggior parte degli scioperi dell’ultimo anno hanno ottenuto solo concessioni limitate, ma nonostante ciò, sempre più lavoratori vedono che gli scioperi e le azioni collettive in generale sono efficaci. La militanza sul posto di lavoro è tornata ancora una volta all’ordine del giorno.

Oltre a ciò, molti operai non vedono più il Labour come il loro partito. Solo il profondo disgusto nei confronti dei conservatori e il crollo del voto conservatore porteranno alla vittoria dei laburisti, e quindi probabilmente ad una bassa affluenza alle urne.

La lotta sul posto di lavoro non può essere vista isolatamente. Anche se i burocrati sindacali ostacolassero gli scioperi nazionali, gli scioperi locali continuerebbero. Accanto a questo ci sono le lotte nei quartieri contro la gentrificazione, la pulizia sociale e l’aumento del numero di grattacieli, un ritmo crescente di azioni a favore dell’ambiente e tutta una serie di altre lotte in reazione al malessere sociale, come le campagne sul trasporto gratuito. ecc. A ciò si aggiunge le dimostrazioni di massa per Gaza. C’è ora una campagna orchestrata proveniente da una parte della classe dirigente, compresi i leader della NATO e i militaristi, che alimenta la febbre della guerra, compresi gli appelli alla coscrizione. Ci sarà una reazione a questo. In effetti, questa campagna orchestrata è essa stessa una reazione alle massicce proteste contro la guerra non solo qui ma a livello globale. L’ACG, con le sue coerenti posizioni contro la guerra e internazionaliste dovrebbe immediatamente dare priorità all’antimilitarismo e alla realizzazione di campagne contro la coscrizione.

Anche prima delle prossime elezioni, potrebbe esserci una nuova ondata di scioperi, anche contro la nuova legislazione sui servizi garantiti (MSL) se usata contro i lavoratori che minacciano di scioperare.

Qualunque cosa accada quest’anno, se verrà eletto un governo guidato da Starmer, si troverà ad affrontare una classe operaia che ha iniziato a riscoprire l’azione collettiva. La dichiarazione di austerità fiscale da parte dei laburisti contribuirà a mantenere bassi i salari, e questo susciterà resistenza. Sta a noi contribuire a massimizzare tale opposizione.