Livorno 25 Giugno: rilanciamo l’antimilitarismo!

Sulla spinta della manifestazione nazionale di Coltano a cui l’Assemblea Antimilitarista ha aderito e partecipato con una propria presenza in corteo, e dopo essersi confrontat* con le compagn* present* confermiamo l’appuntamento dell’assemblea nazionale dell’Assemblea Antimilitarista per il 25 giugno a Livorno. Questo appuntamento era stato deciso dalla precedente assemblea dell’8 maggio per rilanciare le iniziative contro le missioni militari, contro le basi e i poligoni, in sostegno alle iniziative contro ENI proposte dal Movimento NO MUOS. Con lo sviluppo della lotta contro la nuova base dei carabinieri paracadutisti del Tuscania e delle teste di cuoio del GIS a Coltano/Pisa l’assemblea del 25 a Livorno assume un ruolo ancora più importante. Tra l’altro compagn* del Coordinamento livornese per il ritiro delle missioni militari erano presenti all’assemblea che si è tenuta ieri a Coltano dopo la manifestazione alla presenza di delegazioni da varie parti del paese, hanno invitato a partecipare all’assemblea del 25 giugno a Livorno, e l’appuntamento è stato inserito nel calendario delle iniziative del Movimento NO Base.

L’assemblea avrà luogo come la precedente a Livorno presso l’Ex Caserma in via Adriana 16 e inizierà a metà mattinata.

Assemblea antimilitarista

assembleantimilitarista@gmail.com