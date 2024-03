Dalle piazze antimilitariste del 24 febbraio: Roma, Livorno, Torino

ROMA: CESSATE IL FUOCO ORA!

A Roma In occasione del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio 2022 ci siamo ritrovati in l.go di Porta S. Paolo per dimostrare la nostra contrarietà a tutte le guerre e a chi le arma. Ancora una manifestazione contro le guerre in questa città come quella della settimana precedente organizzata insieme alla comunità curda in Italia dove abbiamo partecipato con lo striscione Stop turkish bombing. Durante la serata di sabato 24 a Porta S. Paolo abbiamo distribuito volantini ed è andata la proiezione della scritta CESSATE IL FUOCO ORA sulle mura della Piramide Cestia. Di seguito il testo del comunicato.

Fermare la pandemia di guerra e supportare i disertori

A due anni dall’invasione russa dell’Ucraina si diffondono le proteste in Italia contro le guerre e chi le sta armando, per l’immediato cessate il fuoco a Gaza, in Yemen, in Sudan e in Kurdistan dove sono aumentati gli attacchi aerei da parte dello stato turco.

Siamo di fronte ad una sempre più estrema militarizzazione dei territori e con l’intensificarsi delle guerre, l’attacco contro le popolazioni civili è diventato sempre più feroce e troppo frequente; gli attacchi agli obbiettivi civili si sono infatti moltiplicati come la negazione dell’apertura dei corridoi umanitari nelle aree di guerra.

Il governo, l’esercito, le basi militari e i produttori di armi italiani ne sono direttamente coinvolti e responsabili con l’investimento massiccio nella spesa bellica, la vendita e l’invio di armi e di soldati.

Se in Italia, per la maggior parte della popolazione, la morsa del carovita si fa è fatta più acre e amara le necessità sociali quali sanità, istruzione, casa, ambiente, trasporti, reddito sono oramai diventate un’urgenza non più procrastinabile.

L’opposizione alle guerre è l’unico grimaldello per scardinare la pandemia bellica e supportare i disertori è un’azione concreta contro la guerra perpetrata dagli stati che con le loro prevaricazioni nazionalistiche disgregano la società reale in nome di un fittizio identitarismo patriottico.

Aprire le frontiere a tutti i disertori, agli obbiettori e agli oppositori è la risposta concreta di chi rifiuta la guerra scatenata per le mire espansionistiche e per i vantaggi economici esclusivi del capitalismo e di chi lo sostiene.

Nostra patria è il mondo intero!

Gruppo Anarchico C. Cafiero FAI Roma

www.cafierofairoma.wordpress.com

cafierofairoma@inventati.org

LIVORNO: DISERTIAMO LE GUERRE!

Oltre 200 persone hanno partecipato sabato 24 febbraio alla manifestazione IN PIAZZA CONTRO TUTTE LE GUERRE organizzata dal Coordinamento Antimilitarista Livornese nell’anniversario dell’inizio della guerra su larga scala in Ucraina. Una piazza antimilitarista, contro l’imperialismo della NATO e della Russia, una piazza che ha ribadito lo stop all’invio di armi in Ucraina, il ritiro delle missioni militari italiane all’estero, la solidarietà internazionalista tra le classi oppresse e sfruttate contro i governi che vorrebbero mandarci al macello.

Eravamo in piazza anche il giorno prima a Livorno al corteo in solidarietà al popolo palestinese rispondendo ad un appello nazionale di solidarietà.

Due manifestazioni partecipate che hanno sollevato con determinazione una voce contro la guerra, anche in solidarietà con lx studentx manganellatx dalla polizia a Pisa e a Firenze venerdì 23. Le tante manifestazioni di venerdì e sabato in molte città sono una risposta chiara per respingere i manganelli del governo, affermare la libertà di manifestare e rilanciare la lotta contro la guerra.

Coordinamento antimilitarista livornese

TORINO, LA PIAZZA DEI DISERTORI

In tantissimi hanno dato vita una giornata di lotta antimilitarista, all’insegna della solidarietà con gli uomini, le donne, i bambini e le bambine che in ogni dove muoiono in guerre fatte per affermare gli interessi di ristrette élite dominanti.

Nel pomeriggio del 24 febbraio, nonostante pioggia, vento e freddo che hanno riportato l’inverno in città, piazza Castello si è rapidamente riempita.

Il ricco canzoniere di Alessio Lega ha accompagnato i tanti interventi che si sono susseguiti.

“No war”, un’enorme scritta di cartone, è stata eretta a lato di Palazzo Madama.

Salvatore Corvaio ha dato vita alla performance antimilitarista “perché?”.

In piazza sono state raccontate le guerre dall’Artsakh al Sudan, due tra le tante cui l’Italia ha contribuito direttamente, fornendo armi e addestratori nel silenzio dei più.

I 120.000 armeni dell’Artsakh, che le truppe azere avevano dichiarato di voler passare per le armi, sono fuggite dopo l’assedio di un anno e un attacco finale sferrato da truppe rifornite di armi da Leonardo ed addestrate in Italia.

Nei due anni precedenti lo scoppio della guerra civile che ha ridotto in macerie il Sudan, ucciso o obbligato a lasciare le proprie case centinaia di migliaia di persone, l’Italia ha fornito armi alle RSF, le Rapid Support Force di Dagalo, ex comandante degli Janjaweed. In questa guerra Dagalo e i suoi sono tornati al loro sport preferito, quello per cui erano noti da decenni, ossia bruciare i villaggi, stuprare le donne, uccidere gli uomini e arruolare i bambini.

L’Italia contava su Dagalo per bloccare le partenze di migranti da quell’area. Dagalo ricambia il sostegno da par suo.

Nel silenzio dei media e, purtroppo, di tanta parte dei movimenti.

La piazza torinese del 24 febbraio ha provato a dar voce anche alle vittime di queste e tante altre guerre dimenticate.

A due anni dall’inizio della guerra in Ucraina sono morte centinaia di migliaia di persone, mentre sei milioni quattrocentomila ucraini hanno dovuto abbandonare le loro case per rifugiarsi altrove.

Eppure anche questa guerra, mediatizzata in modo ossessivo per mesi, oggi resta sullo sfondo.

Sia in Russia che in Ucraina decine di migliaia di persone hanno disertato, si sono rifiutate di abbracciare le armi, sono fuggite o si nascondono. In Russia l’opposizione alla guerra è costata carcere, torture e botte a tantissime persone. Eppure non accenna a scemare.

Negli ultimi mesi in Ucraina reclutatori professionisti fanno irruzione sui mezzi pubblici, nei mercati, nei centri commerciali a caccia di uomini dell’età giusta da catturare e trascinare a forza al fronte. Ma in molte località non hanno vita facile. Sui mezzi pubblici la gente, soprattutto le donne, fanno muro per impedire che gli uomini vengano portati via. Al mercato di Odessa i banchi sono stati chiusi ed una folla ha impedito agli sgherri del governo di fare il loro lavoro.

La guerra, nuovamente devastante, scatenata dopo il feroce attacco di Hamas alla popolazione civile israeliana, con uccisioni, stupri e rapimenti, ha ridotto gran parte delle case, degli ospedali, delle infrastrutture del nord di Gaza ad un cumulo di macerie, obbligando la popolazione a rifugiarsi a Rafah, in una trappola mortale senza possibilità di fuga. I morti, già oltre i trentamila, di cui diecimila bambini, crescono di giorno in giorno tra una popolazione sventrata dalle bombe, senza acqua, cibo, riparo.

Fermare questa guerra è necessario.

Anche in Israele c’è chi rifiuta di arruolarsi, chi non accetta l’occupazione e l’apartheid e li avversa, pagandone duramente il prezzo. A Gaza un documento di giovani gazawi ci dice che, anche in quelle condizioni, c’è chi rifiuta il nazionalismo e la guerra di religione voluta dai governi di entrambe le parti, decise, sia pure con enorme disparità di forze, ad annientare le popolazioni civili.

Il sostegno ai disertori di tutte le guerre è stato uno dei momenti centrali della giornata di lotta antimilitarista.

Disertare la guerra era scritto su uno degli striscioni della piazza.

In ogni dove ci sono governi che pretendono che si uccida per spostare un confine, per annientare i “nemici”, altri esseri umani massacrati in nome della patria, della religione, degli interessi di pochi potenti.

In ogni dove c’è chi si oppone, c’è chi diserta, chi sputa sulle bandiere di ogni nazione, perché sa che solo un’umanità internazionale potrà gettare le fondamenta di quel mondo di libere e liberi ed uguali che ciascuno di noi porta nel proprio cuore.

A due passi dalle nostre case ci sono le fabbriche che costruiscono le armi usate nelle guerre che insanguinano il pianeta.

Nelle scuole bambine, bambini, ragazze e ragazzi, vengono sottoposti ad una martellante campagna di arruolamento, ad una sempre più marcata propaganda nazionalista.

Nelle strade della nostra città militari armati di mitra e manganello affiancano polizia e carabinieri nel controllo, etnicamente mirato, delle periferie più povere.

Soldati che partono dalle basi e dalle caserme delle nostre città sono impegnate in missioni militari all’estero in Europa, in Medio Oriente e in Africa.

Vogliono farci credere che le guerre sono troppo lontane, che non possiamo fare nulla per contrastarle.

Chi promuove, sostiene ed alimenta le guerre ci vorrebbe impotenti, passivi, inermi. Non lo siamo.

Ogni volta che un militare entra in una scuola possiamo metterci di mezzo, quando sta per aprire una fabbrica d’armi possiamo metterci di mezzo, quando decidono di fare esercitazioni vicino alle nostre case possiamo metterci di mezzo.

La giornata si è chiusa con la piazza che cantava insieme ad Alessio “nostra patria è il mondo intero”.

Un buon auspicio per i tempi duri che siamo forzati e vivere ma a cui non intendiamo rassegnarci.