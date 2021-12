Bruciati, ma non spenti!

Pubblichiamo di seguito l’appello tradotto del collettivo anarchico statunitense CrimethInc che ha subito un duro colpo dopo l’incendio della sua sede con relativo magazzino. In questi ultimi anni su Umanità Nova abbiamo tradotto e pubblicato molti articoli di analisi e cronache scritti da questi compagni e compagne che sono uno dei punti di riferimento dell’anarchismo sociale negli Stati Uniti.

La redazione web



***

Aiutateci a riprenderci dall’incendio che ha distrutto il nostro spazio di vendita per corrispondenza

Il 15 dicembre 2021, lo spazio di vendita per corrispondenza del CrimethInc – Ex-Workers Collective è stato distrutto in seguito a un catastrofico incendio che ha ridotto tre grandi edifici nel centro di Olympia a Washington in carcasse bruciate. Come si vede nella foto. Migliaia di nostri libri, poster e adesivi sono stati interamente distrutti, per non parlare di attrezzature e forniture. Abbiamo perso tutto quello che c’era in quello spazio.

Questa per noi rappresenta una tremenda battuta d’arresto. Per riprendere le operazioni, dovremo sostituire libri, poster, adesivi, computer, stampanti, materiali di imballaggio, mobili e molte altre cose e assicurarci un nuovo spazio.

Siamo operatori volontari. Abbiamo sempre lavorato con un budget ridotto, vendendo tutto il nostro materiale di stampa a prezzo di costo. Lo facciamo da 25 anni; per noi è parte del sostegno ai movimenti sociali a cui partecipiamo. Non riceviamo sovvenzioni o altri finanziamenti esterni. Siamo determinati a rimetterci in piedi e continuare la nostra missione, ma avremo bisogno di aiuto.

È particolarmente spiacevole che tutto ciò accada proprio adesso, quando eravamo sul punto di completare un progetto Kickstarter per ristampare due dei nostri libri. La buona notizia è che, poiché quei libri sono ancora in attesa di stampa in fabbrica, non sono stati distrutti dall’incendio. Saranno pubblicati comunque come promesso non appena li riceveremo. È sconfortante chiedere ancora aiuto, ma davvero non abbiamo altra scelta. Le donazioni fiscalmente deducibili possono essere effettuate anche direttamente su https://crimethinc.com/support.

Per aiutarci si può far riferimento a questo link:

https://www.gofundme.com/f/fire-destroyed-the-crimethinc-mailorder-space/donate?utm_source=widget&utm_medium=referral&utm_campaign=p_cp+share-sheet

Valutate la possibilità di iscrivervi e fare una donazione mensile ricorrente per aiutarci a portare avanti ciò che faremo in futuro. Grazie mille a tutti coloro che ci hanno aiutato finora. Se riusciamo a superare questo momento, vi promettiamo che continueremo a svolgere questo lavoro per i decenni a venire.