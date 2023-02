Bilancio n° 4/2023

ENTRATE PAGAMENTO COPIE CARRARA Gruppo Germinal € 100,00; CASALMAGGIORE M.Lodi Rizzini € 55,00; MILANO Federazione Anarchica Milanese € 55,00. Totale € 210,00 ABBONAMENTI BERGIOLA G.Aprili (cartaceo) € 55,00; FORMIGINE C.Prandi (pdf) € 25,00; TRIESTE I.Kalc (cartaceo) € 55,00; LODI G.Nanni (cartaceo+gadget) € 65,00; TOLFA L.Angelini (cartaceo+gadget) € 65,00; NOVARA R.Santi (cartaceo+gadget) € 65,00; FELEGARA L.Giulivi (cartaceo+gadget) € 65,00; USMATE VELATE F.Magni (cartaceo) € 55,00; CASALMAGGIORE M.Lodi Rizzini (cartaceo) € 55,00; DUBLINO D.Turcato (pdf) € 25,00; AGRATE BRIANZA M.Balzarotti (pdf) € 25,00; ASSAGO N.Toppi (pdf) € 25,00; MILANO P.Pasi (semestrale) € 35,00; AREZZO A.Cirinei (pdf) € 25,00; MILANO P.Scaccabarozzi (cartaceo) € 55,00; MILANO G.Lobraico (cartaceo+gadget) € 65,00; ROMA E.Calandri (cartaceo) € 55,00; IMPRUNETA V.Mordini (cartaceo) € 55,00; IMPRUNETA V.Mordini (pdf) € 25,00; PORDENONE (a/m circolo Zapata) O.Missero (cartaceo) € 55,00; PORDENONE (a/m circolo Zapata) G.Greco e V.Mariuz (cartaceo) € 55,00; ORTOGRUARO (a/m circolo Zapata) T.Pessa (pdf) € 25,00; PORDENONE (a/m circolo Zapata) F.Iacuzzo (cartaceo+gadget) € 65,00. Totale € 1.095,00 ABBONAMENTI SOSTENITORI MILANO Selva e Davide € 80,00; S.BERNARDINO VERBANO S.Velardita € 80,00. Totale € 160,00 SOTTOSCRIZIONI MILANO Selva e Davide € 20,00; LODI G.Nanni € 35,00; S.BERNARDINO VERBANO S.Velardita € 75,00; NOVARA R.Santi € 35,00; FELEGARA L.Giulivi € 35,00; AREZZO Anarchici Colcitronesi € 25,00; ROMA E.Calandri € 45,00 ; IMPRUNETA V.Mordini € 420,00; PORDENONE (a/m circolo Zapata) T.Spessa € 5,00. Totale € 695,00 TOTALE ENTRATE € 2.160,00 USCITE Stampa n° 3 -€ 611,00 Spedizioni n°3 -€ 399,16 TOTALE USCITE -€ 1.010,16 saldo n. 4 € 1.149,84 saldo precedente € 8.209,43 SALDO FINALE € 9.359,27 IN CASSA AL 18/01/2023 € 10.207,00 Da Pagare Stampa n° 4 -€ 611,00 Spedizioni n° 4 -€ 399,16