Bilancio n° 28/2021

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

REGGIO EMILIA FAI Reggiana € 100,00

PADOVA A. Gilari vendita militante 2020-2021 € 1.642,50

EMPOLI P. Becherini vendita militante € 55,00

Totale € 1.797,50

ABBONAMENTI

SAN GIOVANNI IN PERISCETO R. Ritucci (pdf) € 25,00

PALLAGORIO F. Raffa (pdf) € 25,00

PRATA DI PORDENONE E. Gennari (cartaceo) a/m Circolo E. Zapata € 55,00

TORTONA S. Carniglia (cartaceo in regalo) € 55,00

JESI M. Piantanelli (cartaceo + gadget) € 65,00

PORDENONE O. Missero (cartaceo) a/m Zapata € 55,00

PORDENONE Luca e Valentina (cartaceo) a/m Zapata € 55,00

MORBEGNO A. Fognini (cartaceo + gadget) € 65,00

PERUGIA E. Serpolla (pdf) € 25,00

Totale € 425,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

Totale € 0,00

SOTTOSCRIZIONI

PERUGIA E. Serpolla € 20,00

Totale € 20,00

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

SAN GIOVANNI IN PERISCETO R. Ritucci € 25,00

AREZZO G. Sacchetti € 100,00

PADOVA A. Gilari € 7,50

EMPOLI FAI Empoli – Valdelsa € 150,00

CODOGNO C. Bassanini € 150,00

PORDENONE C. Tonsig “Umanità Nova può continuare la sua lunga e gloriosa storia solo grazie al sostegno di tutt* noi” € 100,00

Totale € 532,50

TOTALE ENTRATE

€ 2.775,00

USCITE

Spedizioni n°27 -€ 383,00

TOTALE USCITE

-€ 383,00

saldo n°28 € 2.392,00

saldo precedente € 879,70

SALDO FINALE

€ 3.271,70

IN CASSA AL 18/09/2021

€ 4.078,57

Da Pagare

Stampa n°27 -€ 496,60 Etichette e materiale spedizioni n°27 -€ 70,00

Fattura TNT (28/07/2021) -€ 260,51

Fattura TNT (27/08/2021) -€ 39,16

Testate Rosse nn°27-29 -€ 303,68

Stampa n°28 -€ 496,60

Spedizioni n°28 -€ 383,00

Etichette e materiale spedizioni n°28 -€ 70,00

Prestito da restituire a de* compagn* € 700,00