Bilancio n° 21/2021

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

NAPOLI Gruppo Anarchico “Francesco Mastrogiovanni” € 100,00

TRIESTE Gruppo Anarchico Germinal € 260,00

TARANTO C. Cassetta € 183,00

Totale € 543,00

ABBONAMENTI

COLLE DI VAL D’ELSA A. Ciaramella (cartaceo) € 55,00

BORGO MAGGIORE P. Zonzini (cartaceo + gadget) € 65,00

LECCO G. Pellegrino (semestrale) € 35,00

TRENTO P. Bari (cartaceo) € 55,00

TRIESTE C. Germani (cartaceo) a/m Gruppo Germinal € 55,00

PESARO N. Bruno (semestrale) € 35,00

BOLOGNA L. Beggi (cartaceo + gadget) € 65,00

Totale € 365,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

TARANTO C. Cassetta € 80,00

Totale € 80,00

SOTTOSCRIZIONI

TRIESTE C. Germani a/m Gruppo Germinal € 5,00

TARANTO C. Cassetta € 10,00

MANNHEIM F. Deidda € 10,00

AGLIANA R. Bonacchi € 7,50

TORRI DI SABINA F. Pesce € 5,00

Totale € 37,50

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

Totale € 0,00

TOTALE ENTRATE € 1.025,50

USCITE

Stampa n°20 -€ 496,60

Spedizioni n°20 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°20 -€ 70,00

Spese Tecniche -€ 14,99

TOTALE USCITE -€ 1.011,59

saldo n°21 € 13,91

saldo precedente € 4.350,33

SALDO FINALE € 4.364,24

IN CASSA AL 05/06/2021

€ 4.445,40

Da Pagare

Stampa n°21 -€ 496,60

Spedizioni n°21 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°21 -€ 70,00

Testate Rosse nn°21-23 -€ 303,68

Fattura TNT (27/05/2021) -€ 430,70