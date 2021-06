Cassa di solidarietà Libertaria-rifacciamo il punto

Continua, con grande impegno, il lavoro mutualistico intrapreso all’inizio della pandemia dalla Cassa di Solidarietà Libertaria di Reggio Emilia. La nostra Cassa raggruppa le Cucine del Popolo, la FAI Reggiana, la sezione reggiana dell’Unione Sindacale Italiana, il Collettivo LouiseMichel e compagni e compagne dell’area libertaria. In più si avvale di varie collaborazioni su tutto il territorio nazionale. Con questa nuova circolare diamo conto del lavoro realizzato dal 15 febbraio a fine maggio 2021. In questo trimestre sono stati molteplici gli interventi in tutti i campi e abbiamo distribuito 285 pacchi alimentari e 30 grandi borse di vestiario. Gli interventi sono stati rivolti come sempre alle famiglie, alla scuola per stranieri “Passaparola”, ai migranti del centro storico e ad alcuni compagne e compagni in difficoltà. Siamo riusciti a mantenere un intervento settimanale, rendendo puntuale l’azione sociale e umanitaria della nostra Cassa, che si muove in modo indipendente e autogestito, contando esclusivamente sulle nostre forze e sul grande cuore delle nostre compagne e dei nostri compagni. Il 16 maggio 2021 abbiamo realizzato una bella festa dedicata alla solidarietà e alla resistenza al campo di Masone (RE) ricordando la rivolta dei Rom e Sinti nel campo di sterminio di Auschwitz – Birkenau nel 1944 e ci stiamo preparando a una nuova iniziativa che faremo alla scuola per stranieri “Passaparola”. Sarà una grande occasione per incontrare tutte le famiglie che sono state interessate dal nostro lavoro solidale con le quali vogliamo costruire un forte momento di convivialità e di conoscenza. Ci ripromettiamo per l’autunno di realizzare una grande festa della solidarietà a Massenzatico (RE), invitando anche altre esperienze che si muovono in questa direzione, presso le Cucine del Popolo. In questo trimestre abbiamo deciso di sostenere una scuola libertaria con un contributo economico. Infine ricordiamo a tutte e a tutti la necessità di costruire dei punti solidali per allargare il nostro progetto, consolidando questa rete libertaria di grande valore.

Vogliamo ricordare ancora una volta i compiti della Cassa di Solidarietà Libertaria:

Sostegno sociale tramite assistenza personale, commissioni e alcuni servizi sanitari.

Distribuzione di generi alimentari, indumenti ed eventuali prodotti di prima necessità

Supporto a situazioni artistiche di segno libertario

Appoggio alle realtà antiautoritarie a livello internazionale

Il punto di raccolta, per chi volesse portare contributi di vario genere rimane il Circolo Berneri in Via Don Minzoni 1/d a Reggio Emilia, tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle 17 alle 19.

Puoi sostenere la Cassa di Solidarietà Libertaria di Reggio Emilia attraverso il conto PAYPAL: Cassa di Solidarietà Libertaria (Re)