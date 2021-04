Bilancio 12-13 / 2021

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

NAPOLI Centro Studi Libertari Louise Michel € 80,00

Totale € 80,00

ABBONAMENTI

BOLLATE P. Marazzani (semestrale) € 35,00

PALERMO F. Calì (cartaceo) € 55,00

FIRENZE M. del Vecchio (2 caratcei + gadget) € 130,00

FAGAGNA A. Melchior (pdf) € 25,00

VERONA A. Rizzi (pdf) € 25,00

Totale € 270,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

Totale € 0,00

SOTTOSCRIZIONI

TRIESTE G. Punts € 6,00

FIRENZE M. del Vecchio € 5,00

FAGAGNA A. Melchior € 5,00

MANNHEIM F. Deidda € 10,00Totale € 26,00

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

MILANO USI Comune di Milano a/m FAM € 20,00

IMPERIA M. T. Bracco € 25,00

ROMA C. Ingrassia € 60,00

GENOVA A. Faruffini € 10,00

AGLIANA R. Bonacchi € 7,50

Totale € 122,50

TOTALE ENTRATE € 498,50

USCITE

Stampa n°11-12 -€ 993,20

Spedizioni n°11-12 -€ 860,00

Etichette e materiale spedizioni n°11 – 12 -€ 140,00

Fattura TNT (24/02/2021) -€ 340,67

Spese Tecniche -€ 14,90

Testate Rosse nn°12-14 -€ 303,68

TOTALE USCITE -€ 2.652,45

saldo n°12-13 -€ 2.153,95

saldo precedente* € 10.733,41

SALDO FINALE € 8.579,46

IN CASSA AL 09/04/2021 € 8.629,38

Da Pagare

Stampa n°13 -€ 496,60

Spedizioni n°13 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°13 -€ 70,00

Fattura TNT (29/03/2021) -€ 755,92